L'Alcaldia de Castellar-l'Oliveral, amb la col·laboració de l'Associació Amics de la Carxofa de Castellar-l'Oliveral han fet possible la publicació del llibre titulat Federico Siurana Vila, escultor i imatger de Castellar. Este treball sobre l'escultor Federico Siurana, (1905-1961) permetrà conéixer la seua extensa obra d'imatgeria valenciana. Així mateix, organitzaran un homenatge a l'escultor i una xicoteta exposició en l'Alcaldia de Castellar-l'Oliveral.

La iniciativa va sorgir després de la publicació del llibre El Cant de la Carxofa de Castellar-l'Oliveral que va fer prendre consciència del gran desconeixement que es tenia d'alguns artistes de Castellar-l'Oliveral, especialment de Federico Siurana, qui va pintar la Carxofa de Castellar i va ser autor de nombroses obres d'imatgeria repartides per moltes esglésies de l'Horta com ara Castellar, Pinedo, la Font de Sant Lluís, Forn d'Alcedo, Torrent... així com a la ciutat de València i en altres localitats. En la Setmana Santa Marinera (el Cabanyal) Federico Siurana també està present en la Corporació dels Saions amb la imatge del Crist jacent.

El llibre està dedicat als seus dos deixebles Juan Bautista Puchades Quilis i Emilio Puchades Alabau, tots dos nascuts a la Font de Sant Lluís i a Esperanza Minguet Gimeno, primera presidenta de l'Associació Amics de la Carxofa de Castellar-l'Oliveral. L'autor del llibre, Manuel Puchades, ha comptat amb la col·laboració de Matilde Llop i dels dos deixebles de Federico, Juan Bautista i Emilio; també han participat en este projecte veïns de Castellar-l'Oliveral i altres persones que han aportat fotografies, records, converses... que han enriquit el contingut de la publicació. El treball s'ha complementat amb les consultes realitzades a l'Arxiu Metropolità de València, l'Hemeroteca municipal, el departament d'Història de l'Art de la Universitat de València i la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles de València.

Amb esta modesta publicació es pretén reparar una injustícia, rescatar de l'oblit un gran artista, Federico Siurana, i que les generacions futures puguen conéixer i valorar la seua obra escultòrica.

L'homenatge a Federico Siurana, l'exposició d'algunes de les seues obres i la presentació del llibre formen part dels actes de les festes patronals de Castellar, que després de dos anys en què la pandèmia ha afectat el nostre dia a dia i els nostres costums, tornaran a celebrar-se en este mes de setembre.

El Cant de la Carxofa s'interpretarà de nou el dia 18 de setembre, en finalitzar la processó, al voltant de les 22 hores.

El Cant de la Carxofa guarda una evident relació amb les diverses manifestacions del teatre medieval assumpcionista pròpies dels territoris de l'antiga Corona d'Aragó com el Misteri d'Elx o el Cant de la Sibil·la. A Castellar, es té constància documental que la Carxofa ja se celebrava en 1885.