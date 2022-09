Amants de la literatura, si encara voleu aprofitar el bon temps i gaudir d’un pla perfecte relacionat amb el vostre gust fetitxe, fugiu a Barcelona aquest cap de setmana. Des del passat divendres i fins a aquest diumenge 18 de setembre, més de 200 entitats relacionades amb el món del llibre es donen cita al Moll de la fusta amb motiu de la 40a edició de la Setmana del Llibre en Català, un esdeveniment que des de 1983 ha exercit com a estímul i plataforma de promoció de la lectura de llibres en llengua catalana.

L’Associació d’Editorials del País Valencià (AEPV), amb el suport de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) i el Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO), també ha viatjat fins a la Ciutat Comtal amb l’objectiu de reivindicar la qualitat de la literatura valenciana. Al llarg d’aquests dies, 320 títols d’una vintena d’editorials valencianes s’exposaran al mòdul número tres de la fira. Amb aquesta seran deu les participacions d’AEPV a La Setmana del Llibre en Català, sens dubte, una mostra de constància i esforç perquè el llibre valencià puga obrir-se camí en altres territoris.

Àfrica Ramírez Olmos, presidenta d’AEPV, assegura que la presència de l’entitat a la fira és, primer que tot, «una mostra de suport a aquesta», així com una «oportunitat magnífica de mostrar les novetats literàries valencianes en un entorn únic i amb un format innovador i dinàmic».

El format del qual parla és ‘Contem i Comptem’, un esdeveniment que ja es va realitzar en la darrera edició de La Setmana per poder presentar les últimes publicacions de les editorials que formen part d’AEPV d’una manera distinta. ‘Contem i Comptem’ replica els codis d’un magazín televisiu: participació de presentadors, divisió per blocs i, fins i tot música en directe aprofitant les transicions entre espais. «Es tracta d’una acció cridanera que ens dona presència dins de La Setmana i ens permet fer valdre el nostre treball», defensa Àfrica.

En 2021 la proposta va rebre una molt bona resposta per part del públic. Enguany, l’acte es realitzarà al llarg del matí del 18 de setembre i agruparà 24 presentacions literàries dividides en nou blocs que dibuixaran un mapa literari del territori valencià en la ment dels espectadors.

Maria Fuster, cara coneguda per presentar Bona Vesprada a la televisió d’À Punt, conduirà aquesta edició de ‘Contem i Comptem’ amb l’acompanyament d’altra figura de la xicoteta pantalla com és Xavier Grasset, presentador de Més 324 a TV3. L’accent musical, en aquesta ocasió, serà responsabilitat del duo format per Mireia Vives i Borja Penalba.

Hui és dilluns, encara sou a temps de reorganitzar-vos, apropar-vos a La Setmana del Llibre en Català i fer una visita a l’espai d’AEPV. No teniu excusa! Això sí, si pugeu fotos a xarxes socials, no m’etiqueteu perquè moriré d’enveja.