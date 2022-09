La Diputació de València recupera el llegat artístic del pintor valencià Emilio Ros Benet amb l'exposició ‘Retrats i paisatges’, que podrà visitar-se en el Saló de Respecte de la corporació provincial, en plaça Manises, fins al 30 de setembre, amb horari de 10 a 14 i de 16 a 20 hores els dissabtes i diumenges.

El repertori d'Emilio Ros, primer artista becat per la Diputació en pintura després de la Guerra Civil, està replet de temes pròxims plasmats amb senzillesa a través dels seus paisatges i retrats. Desenes d'ells formen part d'una exposició organitzada per l'Oficina de Restauració i Difusió del Patrimoni Artístic de la Diputació (OFITEC), i comissariada per Arantxa Esteban, la professora de la Universitat Politècnica de València Marina Puyuelo i Estrella Ros Conde, filla de l'artista nascut a la Fonteta.

El president de la Diputació, Toni Gaspar, ha acompanyat a la família d'Emilio Ros i el diputat de Patrimoni, Andreu Salom, en l'obertura de ‘Retrats i Paisatges’, una recopilació pictòrica que, en paraules del mateix Salom, «pretén retornar a molts dels artistes pensionats de la Diputació el reconeixement que mereixien i no sempre van poder tindre en vida, en el cas d'Emilio Ros a conseqüència d'una mort prematura que va truncar una carrera molt prometedora en la qual va arribar a collir diversos premis nacionals».

Ros Benet va ser pensionat de la Diputació entre 1942 i 1945, any en què va pintar el retrat del llavors president de la corporació provincial, Rincón de Arellano, un dels encàrrecs de la institució i una de les peces que oferix la mostra al costat de paisatges de camp i ciutat, des del carrer Xàtiva fins a la Malva-rosa, el Vedat o els voltants de Madrid; i una àmplia selecció de retrats institucionals, d’artistes com Ignacio Pinazo i d'àmbit familiar, amb especial protagonisme de la seua esposa i musa, Amparo Conde.

Durant la presentació de ‘Retrats i paisatges’, la filla de l'artista, Estrella Ros Conde, s'ha endinsat en l'univers pictòric del seu pare a través d'un poema escrit per la seua mare Amparo. La comissària i artífex de la mostra, composta principalment per fons de la Diputació i col·leccions privades, ha emfatitzat la dificultat de viure la llum i tractar de pintar-la. «Tu la vas pintar i vas viure en ella, il·luminant-nos amb els teus quadres», reconeix al seu espòs Amparo Conde, imatge del cartell de l'exposició.

«Va treballar molt dur»

Una altra de les comissàries, la professora de la UPV Marina Puyuelo, ha agraït a la Diputació el seu programa de recuperació de pensionats, que en esta ocasió permet «posar de nou en cartell a Emilio Ros, un artista que va treballar molt dur per a pintar més de 500 retrats de gran qualitat, reconeguts per institucions públiques i privades i exposats en diferents sales de València i Madrid».

L'experta en art de la Politècnica coincidix amb Estrella Ros en la importància de la llum en l'obra del seu pare, i afig que el treball d'Emilio Ros Benet «és una mostra destacada de la pintura de cavallet, del carrer; la visió tranquil·la i assossegada d'una mena d'art que hui considerem clàssic però que en el seu temps va ser d'avantguarda».