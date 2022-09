L’Acadèmia Valenciana de la Llengua presenta hui a les 19 hores una nova edició del Diccionari de lingüística. L’obra de l’exacadèmic Manuel Pérez Saldanya, ara editada conjuntament per l’AVL i el TERMCAT, fou elaborada a instàncies de la Generalitat Valenciana a començament dels anys noranta del segle passat pel professor Pérez Saldanya, amb la col·laboració de Rosanna Mestre i Ofèlia Sanmartín, i editada per primera vegada en 1998 per Colomar Editors. La presentació tindrà lloc al Museu de les Ciències.

Ara, actualitzat pel mateix Pérez Saldanya, el diccionari torna a veure la llum després de set anys d’una acurada revisió. «El director del TERMCAT, Jordi Bover, em va comentar que seria interessant incloure el Diccionari de lingüística en la seua base de dades, dins de la col·lecció Diccionaris en Línia. La idea em va semblar interessant, però tenia clar que això requeria una revisió aprofundida de l’edició publicada el 1998 i una ampliació important de les entrades», explica l’autor del diccionari. La nova edició del Diccionari de lingüística està formada per més de 3.500 entrades que abasten la terminologia generada per les principals escoles i teories que han abordat l’estudi del llenguatge humà, des de la gramàtica tradicional fins a les tendències lingüístiques més actuals. Novetats Pel que fa a les novetats, afecten sobretot les relacionades amb els termes gramaticals, ja que, segons recorda l’exacadèmic, en els darrers anys s’han publicat obres gramaticals molt importants, que han posat en circulació termes nous i més precisos, i que han contribuït d’una manera decisiva a la incorporació de noves entrades al diccionari. «Em referisc d’una banda a la Gramàtica del català contemporani, una obra col·lectiva de tres volums gruixuts, que inclou la fonètica i la fonologia, la morfologia i la sintaxi, i d’una altra, a les gramàtiques de l’AVL i l’Institut d’Estudis Catalans, que són alhora gramàtiques descriptives i prescriptives», assenyala Pérez Saldanya. Per la seua banda, l’exacadèmica M. Isabel Guardiola, que ha prologat la nova edició en paper del diccionari, assegura que «esta nova edició obri les portes a una visió moderna i actual de la lingüística a casa nostra, i a més en la nostra llengua». Tal com recull el text de presentació institucional del volum, que forma part de la col·lecció Recerca de l’AVL amb el número 25, «el diccionari és una contribució important al camp de la lingüística contemporània, i per això, s’ha convingut que, a més d’incorporar-lo als repositoris de l’AVL i del TERMCAT de recursos digitals, era del tot convenient reeditar l’obra en paper, a fi de facilitar-ne la consulta». Consulta en línia La versió en línia del Diccionari de lingüística és una adaptació i actualització de la nova edició publicada en paper com a fruit del conveni de col·laboració subscrit entre l’AVL i el TERMCAT amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament de la terminologia en els diversos àmbits del coneixement. Manuel Pérez Saldanya es mostra molt satisfet amb la versió digital del diccionari, ja que «permet corregir fàcilment les errades que s’hi puguen detectar i afegir-hi noves entrades». De fet, des que es va publicar en paper, ja s’han afegit en la versió en línia un parell d’entrades, com ara la de quantificador de selecció múltiple, amb què es fa referència a quantificadors del tipus qualsevol. En l’acte de presentació del diccionari, obert al públic, participaran la presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó, el director del TERMCAT, Jordi Bover, l’autor de l’obra, Manuel Pérez Saldanya, i la responsable del pròleg, M. Isabel Guardiola.