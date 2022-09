El periodista Lucas Marco, llicenciat en Sociologia i en Ciències Polítiques per la Universitat de València i màster en Història Contemporània i Món Actual per la Universitat de Barcelona, ofereix en aquest llibre una colpidor crònica per entendre els capítols de repressió política més foscos de la nostra història recent. Camps de concentració ocultats, robatoris de nadons, les cartes de criminals de guerra exiliats a casa nostra, els psiquiatres franquistes que experimenten amb presoners en busca del gen roig, la veritat oculta de la Brigada Político-social o la impunitat de torturadors com Billy el Niño entre paelles i farres a Benicàssim.

Però, com explica Xavi Sarrià al pròleg del llibre, en Autòpsia d’un país també hi ha llum. La dels centenars de persones que durant anys han treballat per obrir escletxes de veritat entre tanta foscor. Històries de vida i d’esperança, d’activisme i perseverança, de tresors ocults que es van salvar de l’horror franquista.

Els textos reunits en aquest volum s’han publicat en elDiario.es al llarg de quasi tres anys. Traduïts per Joan Ramon Borràs, encarregat de la versió en valencià del diari, recullen explicacions de com aconseguir ADN en una fossa comuna, històries de repressors i vençuts, descripcions dels tresors subterranis que emergeixen a la ciutat i altres batalles que no apareixen als mapes.

Després de la gran acollida del seu primer treball d'investigació sobre la Brigada Político-Social Simplemente es profesionalidad (Alfons el Magnànim, 2018), Lucas Marco ofereix ara un llibre bàsic i necessari per entendre com la gent normal i corrent del nostre país s’ha enfrontat a la maquinària de la desmemòria per desmuntar els discursos d’odi que ens continuen amenaçant.