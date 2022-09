El Monestir de Corpus Christi de Llutxent va acollir dissabte una nova edició dels Premis d’Arts Visuals de la Diputació de València, Alfons Roig, que enguany ha tingut com a protagonistes a les artistes Teresa Lanceta, Patricia Gómez i Mª Jesús González.

La nova edició dels Alfons Roig es va realitzar en els patis del claustre, amb la conducció del periodista Zequi Castellano i l’acompanyament musical del grup Seda Jazz. Esta és la segona edició dels premis d’arts visuals de la Diputació desplaçada a Llutxent, a un espai emblemàtic pel seu valor patrimonial i pels vincles emocionals i afectius de la figura d’Alfons Roig amb l’entorn.

Alfons Roig, sacerdot i professor d’art, va jugar un paper fonamental durant els anys 70 i 80 en la difusió dels corrents artístics europeus en les nostres terres. El seu lloc de residència fou durant un temps l’ermita annexa al monestir de Llutxent.

Les artistes premiades

Els premis passen per ser uns dels millor dotats econòmicament del panorama estatal, sent dotat amb 20.000 euros el premi al concurs i amb 25.000 euros el premi a la trajectòria. A més, el premi compta amb el suport i assistència de l’equip tècnic de l’àrea de Cultura per a la promoció posterior del premi en forma de publicacions i exposicions.

Les guanyadores del premi al millor projecte, Patricia Gómez i María Jesús González, passaren per l’escenari de Llutxent per parlar del seu treball, que respon a un vell interés pels temes socials i pels espais de la memòria que habiten persones que voregen la marginació, siga per qüestions econòmiques o per qüestions de salut mental. Elles han rebut un premi de 20.000 euros i el compromís de presentar el seu projecte en públic en la tardor de 2023 en l’espai del Centre del Carme de Cultura Contemporània de València (CCCC).

Per altra banda, Teresa Lanceta, nascuda a Barcelona (1951) i establertades de fa temps a Mutxamel, va convocar el consens unànime del jurat per a poder rebre el premi a la trajectòria Alfons Roig 2022. Lanceta compta també amb el suport del Servei de Cultura per a poder presentar una publicació específica sobre el seu treball, prevista per a 2023. Teresa Lanceta està hui en plena efervescència cultural i amb molts projectes expositius en marxa, tant a Europa com als Estats Units.

Des de 1984

El premi de la Diputació, amb caràcter biennal, fou constituït el 1984 i ha servit per a la promoció de figures de l’art valencià com Josep Renau, Eusebi Sempere, Andreu Alfaro, Miquel Navarro, Soledad Sevilla, Artur Heras, Carmen Calvo o Ángela García Codoñer, entre molts d’altres.

La configuració de l’actual modalitat del premi s’ajusta a un doble reconeixement: a instància d’un jurat de professionals de la cultura i les arts, s’atorga un premi al millor projecte presentat a concurs, i altre premi diferenciat, de major quantia, a la trajectòria artística.

Per al diputat de Cultura, Xavier Rius, «escollir el Monestir de Llutxent, per a celebrar els premis de les arts visuals és una mostra de descentralitzar la cultura i apropar-nos a cada racó del territori amb propostes suggerents».