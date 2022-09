Lomloe. Una mirada des de la Muixeranga

La novetat associada a la Lomloe per aquest curs, consisteix en concretar, a nivell autonòmic, els continguts i els objectius d’ensenyament que s’han d’assolir en finalitzar l’educació obligatori i que s’ha fixat amb diferents decrets del Consell.

En aquest sentit, tot i que la muixeranga com a tal no s’anomena a cap dels decrets, les noves lleis sí que concreten la necessitat de conèixer i valorar el patrimoni cultural del País Valencià. Amb tot, i més enllà que s’especifiquen manifestacions, materials o immaterials, de la nostra cultura, sí que es citen aspectes molt vinculats a la realitat muixeranguera. Així, per exemple, en l’etapa de l’Educació Primària es remarquen uns objectius per a l’ensenyament tals com els del «desenvolupament d’hàbits de treball individual i d’equip, esforç i de responsabilitat»; o el del respecte a «les diferències entre les persones des d’una perspectiva crítica, la igualtat de drets i oportunitats d’homes i dones i la no discriminació de persones per motius de gènere, cultura, ideologia, ètnia, orientació o identitat sexual, religió, diversitat funcional o altres condicions», qüestions, com acabem d’apuntar que són transversals al dia dia de les colles muixerangueres.

Un altre dels aspectes clau de la Lomloe és el de l’adquisició de competèncie orientades al desenvolupament personal i social de l’alumnat. La lista de competències que marca la llei és variada, però en relació a la Muixeranga podem fixar-nos en dues molt significatives: La primera d’aquestes és la competència en consciència i expressió culturals i que com s’indica a la llei «requereix la comprensió de la pròpia identitat en evolució i del patrimoni cultural en un món caracteritzat per la diversitat, així com la presa de consciència que l’art i altres manifestacions culturals poden suposar una manera de mirar el món i de donar-li forma». L’altra competència que es pot vincular també amb la pràctica muixeranguera és la competència personal, social i d’aprendre a aprendre, la qual implica la capacitat «de reflexionar sobre un mateix per a autoconéixer-se, acceptar-se i promoure un creixement personal constant; gestionar el temps i la informació eficaçment; col·laborar amb uns altres de manera constructiva; mantindre la resiliència; i gestionar l’aprenentatge al llarg de la vida.»

Competències com aquestes, que són molt genèriques, han de definir-se en accions més específiques que es treballen a les diferents àrees d’ensenyament, les popularment conegudes com a matèries i que, a més a més, han de desenvolupar-se en forma de projectes multidisciplinars. Un exemple d’això seria el treball conjunt en les assignatures de Música i Educació Física, però que es podria obrir a altres àrees com les Ciències Socials o la Llengua. En aquest sentit les oportunitats que ofereix la muixeranga com a manifestació cultural que integra molts aspectes, lla situen com una activitat idònia per al procés d’ensenyament i on, com ja hem vist, també és molt fàcil integrar continguts competencials. A més, per assegurar el treball de les competències en la pràctica educativa, els centres docents han de dur a terme una planificació que contemple estratègies i actuacions al llarg de tot el curs.

Fins ara la relació de la muixeranga amb el món educatiu ha estat molt circumstancial. Tot i que és habitual que algunes colles realitzen exhibicions i tallers en moments molts puntuals del curs a les escoles del seu entorn, generalment en determinades festivitats de l’escola i als centres d’estudi de la seua xicalla, aquestes visites solen plantejar-se com a activitats molt concretes i un poc descontextualitzades del currículum. Segurament ara siga un bon moment per fer una replantejament i aprofitar els canvis que s’estan donant a nivell educatiu per integrar la muixeranga al món del ensenyament i fer-ho com el que és, una activitat que arreplega diferents sabers i per construir una societat millor, més democràtica i integradora. Però per fer-ho cal sentar les bases que propicien una major coordinació entre el propi mon muixeranguer i el de l’educació.

Les torres humanes a l’escola. 1 Taller de la Muixeranga de Sueca al col·legi Fàtima de la localitat F

2 Taller muixeraguer de la Conlloga a Almassora. F

3 Taller muixeranguer en carnestoltes a una escola de Castelló de la Plana. F