El Consorci de Museus i el Centre del Carme formen part un any més del festival Russafa Escènica - Festival de Tardor, que en 2022 es presenta sota el lema ‘Positiu’ i tindrà lloc en diferents punts de València —entre d’altres, el CCCC—, del 21 de setembre al 2 d’octubre.

«Russafa Escènica representa la passió d’un grup de professionals valencians de les arts escèniques que han impulsat, des de fa ja dotze anys, un projecte que ajuda a construir una imatge de ciutat moderna i desacomplexada. En el Centre del Carme treballem des de 2016 sumant forces amb iniciatives com aquesta, que permeten generar xarxes de suport i oferir a la ciutadania una visió rica i polièdrica de la creació actual. Aplaudisc el treball de l’equip humà que ho fa possible i res podem fer millor que compartir la seua passió pel treball ben fet», assenyala el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

«Un any més refermem els nostres llaços amb el CCCC, i tot l’equip del festival no pot estar més feliç i content per això. Des que José Luis Pérez Pont està com a director, el CCCC ens ha obert el seu espai i ens ha fet sentir com a casa. De fet, ja no s’entén Russafa Escènica, tal com és en l’actualitat, sense el Centre del Carme i tot el que allí ocorre», indica el director artístic de Russafa Escènica Festival de Tardor, Jerónimo Cornelles.

En el marc d’aquest esdeveniment, el Centre del Carme presenta hui a les 12.30 hores l’obra de teatre itinerant de Russafa Escènica ‘La Conducta. Si quieres, ¿puedes?’, una producció del Centre del Carme en col·laboració amb Russafa Escènica i la companyia Indecents, dirigida per Isabel Martí. L’accés a la representació, que té una duració aproximada de 60 minuts, és gratuït fins a completar l’aforament.

En anys anteriors, les peces de 60 minuts que conformaven la programació es denominaven ‘Jardí Escènic’; però en l’actualitat —després del canvi de nomenclatura en aquesta última edició— han passat a anomenar-se ‘Boscos’. Per la seua banda, les peces curtes d’una duració d’entre 20 i 30 minuts han passat de conéixer-se com a ‘Hivernacle’ a ‘Vivers’ en l’actualitat. Una actualització de noms que s’ha fet per part del conglomerat del festival amb la intenció de simplificar davant del creixement de produccions que es realitzen cada edició.

A més de les representacions escèniques, Russafa Escènica comptarà hui amb un conjunt d’activitats, tallers i trobades paral·leles relacionats amb la formació i amb la professionalització del sector.

El dimarts 27 i el dimecres 28 de setembre d’11.30 a 14.00 hores, el Centre del Carme celebra, també amb accés gratuït, les ‘Jornades d’Arts Vives’, que se centraran en l’ús que han fet els artistes de les arts vives de la paraula. Coordinades, contextualitzes i guiades per l’artista i comissari Fernando Gandasegui, comptaran el primer dia amb la participació d’Anto Rodríguez, que presenta en el festival la seua peça ‘Lo otro: el concierto’; mentre que en la segona jornada participaran Sofia Asencio i Tomàs Aragay (de Societat Doctor Alonso), que presenten en el festival la peça ‘Noche Cañón’.