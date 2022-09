La tardor marca el començament d’un nou Cicle de concerts CaixaBank d’orquestres de les Societats Musicals. L’entitat financera, juntament amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana (FSMCV) i l’Institut Valencià de Cultura (IVC) promouen la cinquena edició d’un circuit que s’estendrà fins a la primavera de 2023 i al llarg de tot el territori valencià.

El termini de presentació per a participar al cicle finalitza demà dilluns, 26 de setembre. Les societats musicals poden accedir al tràmit a través de la plataforma de gestió de la Federació de Societats Musicals.

El programa estarà protagonitzat per les orquestres que han participat en el Concurs d’Orquestres CaixaBank 2020 i 2022. Com a novetat en esta cinquena edició, es convidarà a un màxim de quatre orquestres que posteriorment participaran en el Concurs d’Orquestres CaixaBank de 2023.

La campanya, que compta amb un pressupost de 18.000€ com a part del programa CaixaBank Escolta València, sufragat íntegrament per l’entitat financera, oferirà a les orquestres que participen en este cicle una ajuda econòmica de 1.500 euros per a l’organització del concert.

A través d’este cicle es persegueix impulsar el moviment orquestral nascut a les societats musicals, acostant aquest tipus de formacions a municipis de la Comunitat Valenciana, enriquint així l’oferta cultural del territori.

El director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Xicu Costa, posa l’accent al «suport decidit de CaixaBank a les orquestres valencianes perquè, amb això, fomentem la innovació cultural, impulsem l’increment de l’excel·lència artística de les nostres agrupacions i també augmentem les opcions d’ocupabilitat de milers de joves valencians».

Per la seua banda, la directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, Marga Landete, convida a les societats musicals valencianes a sumar-se a aquesta convocatòria perquè «suposa un decidit suport al moviment orquestral valencià que naix de les societats musicals i els dona l’impuls necessari per a consolidar-se, és alhora un repte i una oportunitat que els permet créixer i compartir».

La presidenta de la FSMCV, Daniela González, agraeix a CaixaBank el seu suport a través d’esta mena de projectes «que tant de valor aporten al nostre col·lectiu». «El teixit orquestral de les nostres societats musicals és un element essencial per al nostre futur i este cicle de concerts ens permet continuar treballant per al seu desenvolupament», comenta la presidenta.

Promoure l’activitat musical

‘CaixaBank escolta València’ és una iniciativa posada en marxa en 2014 per CaixaBank en col·laboració amb l’FSMCV i l’IVC, dirigida a recolzar a les societats musicals valencianes i a promoure l’activitat musical i educativa en el territori.

Entre les seues línies destaquen la convocatòria anual de beques per a estudiants de les escoles de música; els concursos, festivals i cicles de concerts d’orquestres de la Comunitat Valenciana; els Premis al Talent Musical; el projecte de recuperació de patrimoni Música a la Llum; i, l’Alqueria Julià-Casa de la Música, rehabilitada per CaixaBank i que alberga des de finals de 2020 la seu de la FSMCV.