El verb i pronom «desventar-se» és usual en la parla valenciana; significa ‘evaporar-se el gas o l’alcohol d’una beguda’, «Posa-li el tapó a la botella de llimonada, que es desventarà». També és ‘perdre la saó la terra’, «Amb la calor que fa, haurem de regar més a sovint, perquè la terra es desventa, quan perd la saó». És una veu molt pròpia de la parla valenciana, d’una gran precisió per a designar els sentits mencionats.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha donat al verb «desventar» condició normativa definitivament i l’ha registrat en el Diccionari normatiu Valencià. També el tenen arreplegat el Diccionari valencià (GV-IIFV-Bromera-Lacreu), el Diccionari català-valencià-balear, el Diccionari general, de Ferrer Pastor, i el Diccionari de la RACV.

Han emprat este usual i tradicional verb, en els seus textos, per a denominar la pèrdua de gas, de sabor, o d’altres qualitats de les begudes, Enric Valor, Urbà Lozano, Josep Lozano, Enric Lluc, Vicent Beltran, Carles Segura i altres, com informa el Corpus Informatitzat del Valencià.

Com que significa pèrdua o disminució de qualitats, «desventar» té potencial per a usar-se en un sentit figurat. De fet, el sentit apuntat, de falta de saó en la terra de cultiu, ja és un sentit figurat. En alguna ocasió he sentit dir que algú té el «cervell desventat», volent dir ‘falta de coneixement, de trellat’. «Desventar» és parcialment sinònim de «dessubstanciar», «desllavassar». En castellà, «desventar» té, només, el sentit de ‘traure aire d’on està tancat’, segons el diccionari de la RAE.

Un verb també molt usual en la parla valenciana és «despartir», que significa ‘separar, especialment dos o més persones que es barallen agarrades’. Té el sinònim «descompartir». Fa anys els xiquets acostumàvem prou a renyir per qualsevol motiu i sempre hi havia algun major que s’encarregava de «despartir» els renyidors. Ara, de quan en quan, també caldria despartir alguns «interlocutors» que donen oix en les seues disputes verbals. I s’ha de tindre en compte que ‘dos no rinyen si u no vol’. I ahí es podria aplicar allò d’«El que tinga més coneixement que calle», dites molt valencianes, i molt de posar pau, que subscriuria Groucho Marx. Per cert, alguns organismes o autoritats internacionals haurien de «despartir» Rússia i Ucraïna. Parlant, i deixant parlar (en rus, en ucraïnés, i en totes les llengües) tot s’arregla. Tirant més llenya al foc, tot s’inflama i s’encén més.

Tornem a «despartir». És un verb molt propi de la parla valenciana, documentat des del segle XVII i centúries posteriors i emprat també per molts escriptors contemporanis, entre altres, Enric Valor, Lluís Guarner, Josep Palomero i Eugeni S. Reig. L’AVL ha donat caràcter normatiu a «despartir» i l’ha registrat en el DNV. El tenen arreplegat també els diccionaris mencionats. En castellà també «despartían», però, per al diccionari de la RAE, «despartir» està en desús, senyal que «despartían» poc. Nosaltres seguirem «despartint» quan calga, parlant i escrivint, encara que per als traductors informàtics del Salt.usu, de la nostra Direcció General de Política Lingüística, «desventar» i «despartir», per ara, són paraules desconegudes. Vindran d’un altre món (els traductors, clar).