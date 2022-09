La Fundació Xirivella Soriano acull del 15 d’octubre al 6 de novembre una nova edició de World Press Photo. La mostra més prestigiosa de fotoperiodisme mundial commemora el seu desé aniversari a València amb un contingut especial.

La Fundació Xirivella Soriano i Doctornopo, organitzadors de la mostra, tornen a situar la ciutat en el circuit internacional de la fotografia amb la desena edició del certamen, que compta amb el suport de la Generalitat Valenciana i l’Ajuntament de València.

La mostra recull les fotografies premiades en el certamen que retraten alguns dels fets més significatius de 2021 del món i ofereixen mirades a múltiples realitats del planeta.

En aquest sentit, la present edició de World Press Photo canvia el seu format per a mostrar la diversitat i la qualitat del treball de professionals gràfics en cada racó del globus, en el qual tots els territoris estiguen representats, amb l’objectiu contar les històries de les diverses regions: Àfrica, Àsia, Europa, Amèrica del Nord i Central, Sud-amèrica, Sud-est d’Àsia i Oceania.

Enguany, el concurs ha comptat amb la participació de 4.066 fotògrafs i 64.823 fotografies i treballs de format obert. En total, 19 dels 24 guanyadors són autòctons de la regió d’on provenen les seues històries. A més, World Press Photo elimina les limitacions temàtiques d’anteriors edicions i crea noves categories centrades en el format: Fotografies Individuals, Reportatges Fotogràfics, Projectes de Llarga Duració i Format Obert.

La foto de l’any

«Escola residencial de Kamloops», de la canadenca Amber Bracken per a The New York Times, és la World Press Photo de l’any. La imatge, presa en Columbia Britànica (el Canadà), mostra una filera de vestits rojos de penjats d’unes creus al llarg d’una carretera, en homenatge als xiquets que van morir a l’escola residencial indígena de Kamloops, una institució constituïda per a forçar l’assimilació cultural dels xiquets indígenes, després d’haver-se trobat 215 tombes sense senyals identificatius.