La banda ZOO està a punt de finalitzar la seua gira. Només queden dos concerts en la Comunitat Valenciana, un a Gandia (1 d’octubre) i un altre a Oriola (30 de setembre). Les dues últimes actuacions seran en el Wizink Center de Madrid (3 de desembre) i al Palau Sant Jordi de Barcelona (10 de desembre).

Panxo. el vocalista de la formació de La Safor ha compartit una publicació a través de les seues xarxes socials anunciant que és probable que no escriga res més fins a 2023. «He intentat fer una cançó, però no m’ha eixit i no crec que faça més fins a l’any que ve o l’altre, o ves-te’n tu a saber», explica.

Es tracta d’un punt d’inflexió en la història de la formació. «Aquest cap de setmana acabem la gira de ‘Llepolíes’. Haurem fet uns 90 concerts en 18 mesos, on haurem recorregut tot l’Estat espanyol i hem culminat visitant Bèlgica. No queden entrades, molta gent esteu preguntant, però desgraciadament no podem fer més», explica Panxo.