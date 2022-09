El Consorci de Museus i el Centre del Carme impulsa la Biblioteca Expandida i Deslocalitzada - BED CCCC, un punt de trobada, coneixement i celebració de xarrades, tallers i activitats culturals. Es tracta d’una instal·lació realitzada exclusivament amb mobiliari, ubicada al claustre renaixentista del Centre del Carme.

En BED CCCC no hi ha llibres, el silenci no és obligatori i els usuaris poden moure el mobiliari segons les seues necessitats d’ús. La nova Biblioteca Expandida i Deslocalitzada del Centre del Carme és un banc de proves per a experimentar un prototip nou de biblioteca en què tot gira al voltant de les persones i de generar comunitat a través del coneixement.

La posada en marx a del projecte ha comptat amb una cessió inicial de mobiliari de les firmes Andreu World i Actiu. Però en el primer trimestre del 2023 la instal·lació passarà a ser permanent gràcies al projecte de disseny de mobiliari posat en marxa per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de la UPV, els alumnes del màster habilitant per a l’arquitectura d’aquesta escola, l’empresa FORMICA, l’equip BED i el mateix CCCC.

Accions

Com a exemples de l’ús de l’espai, BED CCCC proposa quatre tipus d’activitats. ‘La BED CCCC Convida’ és una iniciativa creada per a fomentar la comunitat al voltant del llenguatge i la paraula; ‘Pictronats’ invita a crear comunitat al voltant de la il·lustració; ‘Objectes Insurrectes’ indaga sobre el disseny dels objectes, mentre que ‘So i Visió’ busca unir les persones al voltant del so i la imatge.

Totes aquestes activitats van sorgir de les conclusions del laboratori ciutadà realitzat el juliol de 2021 al Centre del Carme, en el qual van participar agents culturals de València.