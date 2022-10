El músic i escriptor Rafa Xambó ha tornat a l’estudi, just un any després del seu darrer disc, per llançar “Cantata de València”, una història d’amor a la ciutat de València. El treball, entre l’òpera rock i la cantata folk de la nova cançó, repassa la història de la ciutat des dels anys cinquanta fins a l’actualitat buscant explicar la relació d’amor i odi dels artistes i escriptors valencians amb la ciutat i la seua terra. El disc estarà disponible a totes les plataformes el 7 d’octubre.

A més, per la seues característiques d’àlbum conceptual -molt teatral, quasi una banda sonora- no s’estrenarà en format concert, sinó que Xambó ha ideat un espectacle pluridisciplinar de teatre, dansa, acrobàcies, arts plàstiques i música. Ja han començat els assajos de l’obra amb guió i direcció de la dramaturga Patricia Pardo, i que es representarà el 22 de desembre, al Teatre Principal de València. L’espectacle compta amb el patrocini de Teatres de la Diputació.