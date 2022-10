Actuem amb certa velocitat. L’estrés i la vida laboral ens obliguen a pensar poc i a reaccionar ràpidament. Esta és la causa per la qual no sempre acabem com toca el que ens plantegem. En molts casos, ens queden algunes coses a fer. Així que, la locució ‘a mitges’ la pronunciem prou perquè vivim acabant reptes de manera incompleta o parcialment. També es pot expressar per a indicar que els guanys, pèrdues o treballs els compartim amb una o diverses persones. Malauradament, no compartim tant com caldria.

Hi ha projectes que es fan ‘a mitges’, sense que es manifeste el desig clar per millorar-los. Estic pensant en l’aplicació de la zona de prioritat residencial de Ciutat Vella (APR) de València. Calia regular i limitar la presència de vehicles en eixa zona històrica. El veïnat ho sol·licitava. Però pareix que no acabe d’estar content. Sembla que s’ha aplicat ‘a mitges’ el que volien. Cal encara més diàleg i sobretot consens. També s’han quedat ‘a mitges’ les eleccions brasileres. Pareixia que, amb la primera volta electoral, l’extrema dreta abandonaria el poder. Tanmateix caldrà esperar. La política del Brasil és opaca i no s’entén massa. Confiem que almenys eixe polític nomenat Jair Bolsonaro siga prompte passat. Estos dies, els governs han anunciat les millores fiscals. És una bona notícia, si aprofiten les mesures per a salvar i protegir les famílies més afectades per la crisi. Però no oblidem que, si cada vegada volem més servicis públics, cal pagar-los. Es troba a faltar que es conte quines despeses supèrflues desapareixeran per a fer possibles els nous avantatges. Pareix que s’explica eixe tema ‘a mitges’. M’estime realitzar o assumir despeses ‘a mitges’. Tot el que supose compartir m’agrada. Com més gent participa en un repte o en una festa és millor. Trobe que, si la celebració del dia del Poble valencià paga la pena celebrar-la, és per l’oportunitat que tenim de celebrar junts. Més enllà de les elitistes celebracions oficials, em quede amb les activitats lúdiques que s’organitzen en les poblacions per a passar el 9 d’Octubre. A Estivella, i a altres municipis, dinarem al carrer, plantarem falla i les associacions participaran ‘a mitges’ en la confecció del programa d’actes. En definitiva, intentem deixar els mínims treballs ‘a mitges’. L’acabament d’un projecte és el millor mètode per a començar-ne un altre amb intensitat.