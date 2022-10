La Mostra de València celebra la seua 37é edició amb l‘Espai Mostra, un lloc propi en la plaça de l’Ajuntament que albergarà xarrades, trobades, programes de ràdio en directe i presentacions de pel·lícules pel qual passaran noms com Antonio Resines, Karra Elejalde, Susi Sánchez, Coc Malla, o Vanesa Romero.

Els responsables del certamen Gloria Tello, Rosa Roig i Eduardo Guillot, que se celebrarà del 20 al 30 d’octubre mantener que l’edició d’enguant està marcada per la «gran qualitat» de la programació: «Tan internacional com sempre, però valenciana com mai».

Les pel·lícules valencianes que formaran part de les projeccions especials seran El aigua, d’Elena López Riera, que va passar per Cannes; l’òpera preval d’Avelina Prat, Vasil, amb Karra Elejalde, Alexandra Jiménez i Susi Sánchez; En temporada baja, que David Marqués ambienta en un càmping de València amb un gran elenc capitanejat per Antonio Resines, Edu Soto, Fele Martínez, Coc Malla, Ana Milà; El carrer és ma casa, de José Serrador i Fermina Ardanaz, que se centra en com va afectar la pandèmia als sensesostre; Pervertimento, d’Alfonso Legaz, un assaig visual sobre la gent que fa teatre a la ciutat, i The Gegants de Beatriz Sanchís, que tancarà la Mostra.

«Sense tocar sostre»

La presidenta del festival, Gloria Tello, ha realitzat un balanç molt positiu dels cinc anys des que es va recuperar la Mostra en 2018 ja que, malgrat la pandèmia, continuen ampliant activitats, qualitat i públic del certamen «sense haver tocat encara sostre».

Sobre aquest tema, Tello, ha recalcat «l’aposta econòmica» perquè la Mostra continue creixent amb qualitat en passar d’un pressupost en 2018 -quan es va recuperar el certamen- de 330.000 euros a aconseguir els 600.000 euros d’aquesta edició, la qual cosa 200.000 euros més que l’any passat.

D’aquesta manera, ha permés augmentar la quantia econòmica dels premis d’aquesta edició. Així, la Palmera d’Or rebrà 45.000 euros -enfront dels 25.000 d’abans- dels que 15.000 seran al distribuïdor espanyol perquè la cinta puga continuar veient-se en altres sales d’Espanya; i 20.000 a la Palmera de Plata, enfront dels 10.000 d’edicions anteriors.

El director artístic, Eduardo Guillot, ha recalcat que un festival és «una entitat viva en continu canvi com la realitat audiovisual» i que des de la Mostra «no volem tancar-nos a res, sinó créixer de manera sostenible». «Se’ns ocorren moltes coses i si es pot fer es fan», ha assenyalat.

Secció informativa

La Secció Oficial d’aquesta edició és «una de les més potents de les últimes edicions». Destaca una gran presència d’autores com la directora siriana Soudade Kaadan, l’algeriana Sara Nacer o la croata Dubravka Turic. A més, hi haurà espai per a l’animació gràcies a No Dogs or Italians Allowed, d’Alain Ughetto. Completa la secció, ‘Working Class Heroes’, de Milos Pusic, un drama laboral amb tocs de comèdia negra.

Rosa Roig, directora tècnica de la Mostra ha destacat la important aposta per la indústria que suposa el fòrum de coproducció mediterrània València Film Afers, que se celebrarà durant el primer cap de setmana del festival; i també la pluralitat de procedències de les pel·lícules seleccionades, així com l’aposta per la igualtat que suposa tindre el mateix nombre d’homes i dones en la direcció tant en la Secció Oficial com en la Informativa.