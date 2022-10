El conjunt especialitzat sevillà Zahir Ensemble, sota la direcció de Juan García, inicia hui a les 19.30 hores, la VI edició del Festival de Música Contemporània Moderna/Música. L’Almodí serà el lloc on es desenvolupe el gruix de la programació d’este encontre, que comptarà amb cinc propostes més repartides durant el present mes d’octubre, novembre i desembre d’enguany.

La regidora de Cultura i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello, ha destacat «l’encert en fer de l’Almodí el lloc de referència de la ciutat per a albergar les propostes musicals en format de cambra, com també la seua idoneïtat per a acollir cicles de diversos estils, com en este cas dedicat a la música contemporània». En este sentit, Tello ha afegit que el Palau de la Música «és molt sensible a donar suport a totes estes propostes que puguen enriquir la nostra programació i el panorama cultural de la ciutat, perquè el públic tinga accés a tots els gèneres musicals».

D’esta manera, hui, Zahir Ensemble, amb la direcció de Juan García, interpretarà obres d’Eneko Vadillo, Sergio Blardony, Anna Malek, Mercedes Zabala i César Camarero.

L’actualitat de la nova música

La sisena edició de Moderna/música, segons Joan Cerveró, director del Grup Instrumental i promotor del festival «es configura com a una proposta ambiciosa en extensió i concreta en els seus continguts, la fi últim del qual és promoure i mostrar al públic l’estat i l’actualitat de la nova música, especialment les noves generacions de compositores i compositors». Cerveró ha explicat que este festival comptarà amb la presència de trenta-dos compositors, set destacades compositores, vuit estrenes absolutes, nou estrenes a Espanya, i quaranta primeres interpretacions a València.

Per part seua, el director del Palau, Vicent Ros, ha volgut destacar que el Palau de la Música «cobrix tots els estils, des del renaixement i barroc fins a la música de nova creació, i amb esta proposta posem en valor als grups de la nova música moderna contemporània».

L’entrada és gratuïta amb aforament limitat. Reserva prèvia a través del web: www.palauvalencia.com

Programació

Les següents cites del Festival a l’Almodí, seran en octubre Vertixe Sonora de Vigo amb Estudio del Caos, interpretant a Héctor Bravo Benard, Mateu Malondra, Iván Ferrer-Orozco, Santiago Díez-Fischer, Ramón Otero i Tianyu Zou (21 octubre).

En novembre Sonido Extremo de Badajoz, dirigits per Jordi Francés i obres de Jesús Torres, William Albright, Mikel Urquiza, Jesús Rueda i Gabriel Erkoreka (6 novembre); OCAZEnigma de Saragossa amb Georges Méliès, cineasta de lo posible sota la direcció de Asier Purga, i composicions de Fabià Santkovsky, Zuriñe F. Gerenabarrena, Carolina Cerezo i Sergio Blardony (11 novembre); Plural Ensemble de Madrid, amb la direcció de Fabián Panisello i obres d’Erney Acosta, Antón García Abril, Luis de Pablo, Helena Cánovas, Erick Garcés Ramírez, Cristóbal Halffter i Josep Maria Guix (18 novembre).

I en desembre Sax Ensemble de Madrid amb Paraíso: Homenaje a Tomás Marco, dirigit per Santiago Serrate i obres d’Igor Stravinsky, Alejandro Román i Tomás Marco (2 desembre).