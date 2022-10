La Comunitat Valenciana s’ha omplit de música de banda per a commemorar el 9 d’Octubre. Un total de 34 concerts, un a cada comarca i oberts a tots els públics, s’han celebrat amb motiu d’esta celebració durant l’última setmana, «mostrant la capacitat de vertebració territorial que caracteritza al moviment de les societats musicals», remarca Daniela González, presidenta de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

«Les nostres bandes de música posen en valor l’esperit valencià. I els músics porten el nom de la nostra terra per totes les parts del món, perquè són els nostres millors ambaixadors culturals i perquè són músics amb denominació d’origen», incidix la presidenta de la FSMCV.

Eixe programa maratonià va començar el passat 30 de setembre amb els concerts a Castellò i Xiva. Progressivament, s’han anat sumant societats de cada comarca a esta simfonia. «La iniciativa mostra de nou capacitat de vertebració territorial que caracteritza al moviment. Han sigut, a més, concerts oberts a tots els públics», comenta González.

«Què millor que celebrar les nostres tradicions amb música de banda, part fonamental de les vides de totes i tots els valencians, tan natural per a tots els que vivim en una terra plena d’intèrprets», subratlla la dirigent de la federació que representa a desenes de milers d’intèrprets.

Les societats musicals ocupen, des de 2020, un paper protagonista a les celebracions del dia de les valencianes i valencians. Eixe any van pujar per primera vegada a les finestres i balcons del Palau de la Generalitat i el Palau de Castellfort, seu de la presidència del Consell, com a preludi de l’acte institucional. «Durant el confinament organitzàrem des de la FSMCV aquells concerts des dels balcons i la imatge va donar la volta al món, mostrant per què esta és una terra de música i recordant de nou l’important valor social que exerceixen les nostres bandes i els seus intèrprets, que van portar notes d’esperança a tota la societat en aquells moments tan difícils per a tots».