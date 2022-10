La pel·lícula documental Daniel Pennac: Ho visto Maradona!, s’estrenarà diumenge en la Festa del Cinema di Roma. La projecció comptarà amb la presència del director del documental Ximo Solano, el protagonista, l’escriptor francés Daniel Pennac i part dels personatges que varen intervenir en el documental.

El film narra el viatge de Daniel Pennac i la seua troupe d’actors vinguts de tot el món (la Compagniemia radicada en París) a Nàpols durant 20 dies on els comediants crearan un espectacle amb textos del mateix Pennac al voltant de l’«efecte Maradona", cosa que va sorprendre l’escriptor a sa casa de París on, rodejat de napolitans i argentins va copsar la tristor i el dolor que la mort de l’astre del futbol produïa en els seus amics.

Com admet Daniel Pennac: «Transformem el dolor en creació, anem a Nàpols i convertim la tristor en una festa».

La cerca d’eixe efecte a través de les troballes amb Roberto Saviano (Camorra) Maurizio de Giovanni (Els bastards de Pizzofalcone) i Luciano Ferrara (fotògraf de la imatge icònica de Maradona) serà un altre dels fils conductors.

Un retrat inèdit sobre el Déu argentí

Daniel Pennac: Ho visto Maradona! es va rodar durant 20 dies a Nàpols, en italià, castellà, anglés i francés. Pennac explica el Déu, el sant, la icona, l’antiheroi i el boc expiatori, ‘Sant Diego’ i l’últim dels Malaussène, a través de l’impacte que el campió ha tingut en les vides i històries de la gent, mentre construeix i posa en escena l’obra homònima amb la seua companyia de teatre multiètnica i gitana. Pennac ofereix, gràcies al seu punt de vista únic i desencantat, sorprés i enamorat de la ciutat de Nàpols, un retrat inèdit i emocionant de Maradona.

L’equip de la pel·lícula está format per professionals valencians com ara Juanjo Company en la direcció de la fotografia, Emilio Mencheta en la producció, Juan Carlos Fita en el muntatge, Isidro González colorista, Jorge Cardona en la barreja del so, entre d’altres, i els serveis de l’empresa audiovisual The Playroom Media Services radicada a València.