El circuit ‘Viu la música a la ciutat’ prossegueix amb els concerts. La iniciativa impulsada per l’Ajuntament de València en col·laboració amb l’Associació de Promotors Musicals de la Comunitat Valenciana (MusicaProCV) va començar el juliol per dinamitzar el sector musical i fomentar l’assistència a les sales de concerts del Cap i Casal.

Des del mes d’octubre, el circuit ha apropat les propostes de La Mississippi Blues Band, Flamenco en Vivo, Cod Routers, Don Joaquín, Conociendo Rusia i Juan Belda a quatre locals diferents com són Peter Rock Club, Radio City, 16 Toneladas i Sala Moon.

Les actuacions es reprendran el diumenge 30 d’octubre amb el concert de jazz del Sara Dowling Quartet al Matisse Club. Un dia després, els londinencs Stereolab portaran el seu pop a la Sala Moon. El cartell del circuit per a novembre inclou 20 intèrprets en vuit escenaris del Cap i Casal. El cantautor nord-americà de folk-rock Will Johnson actuarà en el Loco Club el dijous 3 de novembre. Un dia després, El Volander acollirà Iratxo, el projecte de Juanma Cifuentes, que torna als escenaris després d’una aturada temporal. Eixe mateix divendres 4 de novembre, Júlia Plans tocarà en el Mercedes Jazz. El dissabte 5, el guitarrista Tomatito, qui ha acompanyat Camarón de la Isla, Enrique Morente o Paco de Lucía, demostrarà la seua qualitat al Palau de les Arts. D’altra banda, els escocesos The Silencers, que mesclen el pop, el folk i les melodies celtes, faran el primer concert al Loco Club, on també actuaran el diumenge 6.

Mestissatge

Els ritmes festius de Mr. Kilombo i Yambú sonaran el dijous 10 de novembre a la Sala Moon. El dijous 17, Rocío Márquez i Bronquio aproparan la seua proposta de flamenc del segle XXI a La Rambleta. El divendres 18, Rigoberta Bandini farà parada en el Les Arts en el marc de la gira ‘Rigotour’ abans d’agafar-se un període de descans. Unes hores més tard, el dissabte 19, el madrileny Depedro presentarà el seu últim disc, Máquina de piedad, a La Rambleta. En eixe mateix escenari actuarà la banda McEnroe el divendres 25. El circuit Viu la música a la ciutat també donarà cabuda a espectacles per al públic familiar. Així, el dissabte 26, l’Octubre Centre de Cultura Contemporània obrirà les portes a la formació Trobadorets. En eixa mateixa jornada, la vocalista nord-americana de jazz Melody Gardot farà un recital al Palau de Les Arts.

El festival també tindrà diverses cites durant el mes de desembre. Així, els artistes valencians Niuss, L’Home Brut i Nonai Sound desembarcaran a La Salà el dijous 1. La banda local de pop-rock Humanian es presentarà el divendres 2 a la Sala Moon. Finalment, els ritmes urbans i electrònics seran la base principal dels concerts de Colomet i Lal’ba el divendres 23 a La Salà, on també punxarà Macondo.

«Tot el suport»

En paraules de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de València, Glòria Tello, «des del consistori som conscients que els professionals de la cultura necessiten tot el suport de les administracions públiques, per això des de l’ajuntament hem aprovat una subvenció no només als promotors musicals, sinó també a les sales de música en directe. Tenim una gran riquesa a la nostra ciutat, un aspecte que dinamitza i genera llocs de treball, i per això estarem donant suport sempre a aquestes iniciatives».