El gener del 2018 es constituí la Federació Coordinadora de Muixerangues (FCM) a través de la qual s’unifiquen aspectes essencials de les colles arreu del territori, com el d’establir uns criteris tècnics per a totes elles. A més, brinda una nova oportunitat per aprendre o millorar en formació tècnica (la qual cosa repercuteix en la seguretat física i psicosocial) d’una manera consensuada i estandarditzada, ja que fins al moment cada colla s’havia format bé de manera autodidàctica o bé assistint als assajos d’altres colles més antigues, seguint els costums i directrius d’aquestes.

Així mateix, amb la federació es bastí un nucli de debat i reflexió davant la necessitat d’assolir un camí comú amb nous reptes. Dins d’aquest eix vertebrador del fet muixeranguer, l’àrea tècnica va tindre un paper molt important, atès que establí algunes bases metodològiques davant de la construcció de les torres humanes, com foren la categorització de les colles en funció de les alçades i la proposta de reconèixer les colles tradicionals. Des del 2021, l’àrea tècnica de la FCM (integrada per muixeranguers de diferents colles) té com a objectiu principal l’elaboració d’un catàleg de figures muixerangueres, l’esborrany del qual en recull un total de 43. Aquest queda dividit en figures plàstiques, torres humanes i composicions, on estan representades la major part de les construccions que actualment es realitzen a les places. La creació d’aquest catàleg es justifica en l’establiment d’uns requisits que han d’aparèixer en les figures per tal de ser considerades construccions muixerangueres, els quals són: - Les figures han d’estar coronades amb un xiquet/a que tindrà les cames juntes i els braços en creu; si és possible, alçarà la cama. Excepcions: la Figuereta i la Marieta. - Totes les persones que participen de la construcció, en qualsevol posició, han d’estar dretes en acabar el muntatge. Excepcions: el 5 en un peu, el Banc i la Font. - El pom de la figura ha d’acabar amb estructura 1-1 (1 alçador/a + 1 xiquet/a). Excepcions: la Marieta (i Marieta doble), la Figuereta, el Pilotó i la Campana. - En tot el conjunt de la figura no poden haver elements físics externs que no formen part de la indumentària habitual muixeranguera. - La música que acompanyarà les figures serà la Muixeranga, a excepció d’aquelles que tinguen música pròpia. Endemés, s’ha fet una fitxa model per a cadascuna de les figures, en la qual s’han tingut en compte aspectes com la nomenclatura de la figura, la data de creació, la tipologia, la música que l’acompanya, la història, l’esquema bàsic, la morfologia, la realització tècnica, una imatge, un codi QR i el croquis. Cal dir que, gràcies als arxius cedits per les dues colles d’Algemesí (la Muixeranga i la Nova Muixeranga), els membres de l’àrea tècnica han tingut una base sòlida per començar l’esborrany del catàleg. Pel que fa a la part musical, l’àrea tècnica ha sol·licitat l’assessorament de la FVDiT, l’Emtid d’Algemesí i altres persones capdavanteres en el món del tabal i la dolçaina. Tant els requisits previs com l’esborrany acabat s’han presentat en una assemblea de mestres (les persones que dirigeixen i coordinen la vessant tècnica en les muixerangues) perquè cada colla puga fer les aportacions que considere oportunes, procés en el qual estem immersos en aquest moment. L’àrea tècnica considera que el procés a seguir ha de ser el de la participació activa de les colles que formen la federació, atès que unint el coneixement i la reflexió de cadascuna d’elles, obtindrem un catàleg on es reflectirà la riquesa, la diversitat i l’ampli ventall de figures muixerangueres. En aquest sentit la implicació de les muixerangueres està sent molt positiva. En definitiva, la nostra funció com a part de la federació és vetlar i col·laborar en el manteniment i rendiment de les colles que en formen part per tal de seguir transmetent la cultura popular del País Valencià.