Els dies 15 i 16 d’octubre, la companyia valenciana La Negra passarà a formar part del selecte grup de formacions escèniques que han estat capaços d’estrenar tots els espectacles al Centre Dramàtic Nacional (CDN). Després de «En els núvols» (2017) i «Nautilus» (2019), el centre dramatúrgic més important del país acollirà les representacions de «L’arbre del Teneré», una peça dirigida al públic familiar.

«L’arbre del Teneré» naix d’un exercici de recerca dins del programa Graners de Creació, i va ser estrenada el mes de febrer passat a Fira Europea d’Arts Escèniques per a la Infància, una cita clau del sector que ja va reconèixer els treballs anteriors de la companyia. Escrita i dirigida per Toni Agustí i interpretada per Inés Muñoz i Nelo Sebastiá, l’obra convida a fer una mirada calmada i detinguda sobre la naturalesa mitjançant la història real d’una acàcia solitària que es trobava al més profund del desert del Sàhara, i que durant temps va ser considerada l’arbre més aïllat i solitari del planeta.