La il·lustradora valenciana Luna Pan ha sigut l’encarregada de dissenyar la nova imatge de la desè cinquena edició del Festival Internacional de Mediometrajes de València La Cabina 2022, un cartell on retrata el «treball invisible» que hi ha darrere de la producció d’un projecte.

El cartell ha sigut presentat aquest dijous per la pròpia artista i la directora del festival, Sara Mansanet, en un acte celebrat en el Pati del Col·legi Territorial d’Arquitectes de València que ha reunit a amants del disseny, del cinema i seguidores del festival, segons un comunicat de l’organització.

Luna Pan ha explicat que «tenint un briefing que oferia total llibertat, el procés per a començar el cartell de la Cabina va suposar preguntar-me quin era la perspectiva personal que volia donar-li al plantejament i, després, escriure, esbossar conceptes i imatges que m’ajudaren a esgrimir una mica més visual».

«Una vegada determinada la idea, vaig fer esbossos fins a triar el que seria el definitiu per a així finalment passar-ho en net», ha comentat Pa al públic que veia per primera vegada, i en directe, el cartell de la Cabina 2022.

Amb un estil càlid i dinàmic, Luna Pan crea escenes amb molt detall on les interaccions i relacions personals són el focus de principal interès.

L’escena que ha volgut representar la dissenyadora per a la Cabina és una imatge costumista que retrata «el treball invisible que hi ha darrere de la producció d’un projecte -en aquest cas, el d’un festival de cinema- que té una forta vocació pública i posa a disposició un servei d’oci que solament és possible conjuminant comunicació, col·laboració, treball en equip i molta il·lusió», ha explicat.

La Cabina -Festival Internacional de Mediometrajes de València- se celebrarà del 8 al 18 de novembre i està organitzat per l’Aula de Cinema del Vicerectorat de Cultura i Esport i la Fundació General de la Universitat de València.

Compta amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura de la Generalitat a través del Institut Valencià de Cultura i la Direcció General de Cultura i Patrimoni, de la Regidoria d’Acció Cultural de l’Ajuntament de València, de la Diputació de València i amb el patrocini oficial de Caixa Popular.