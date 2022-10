Més de 500 agrupacions, més de 43.000 músics, 60.000 alumnes a les escoles i més de 200.000 associats. Les xifres se sumen al reconeixement com a Bé d’Interés Cultural Immaterial i Manifestació Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial a Espanya. Estos són els arguments que converteixen les societats musicals al nostre territori en un diferenciador, capaç de captivar l’atenció de viatgers de qualsevol indret del món. I, per tant, un motiu més perquè els habitants de la Comunitat Valenciana recorren de punta a punta les seues comarques.

Per això, la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana torna a tindre este cap de setmana un espai propi a la IV Mostra de Turisme de la Comunitat Valenciana. La cita, que organitza anualment la Generalitat a tevés de Turisme Comunitat Valenciana, s’està celebrant al Museu de les Ciències i té com a objectiu dinamitzar les escapades de valencianes i valencians arreu del nostre territori. En este sentit, la FSMCV posiciona les Societats Musicals com un potent agent turístic, un pol cultural que desperta l’interés del viatger a l’hora de planificar una escapada. «Som un eix vertebrador fonamental, estem a totes les comarques i pràcticament cada municipi de la Comunitat Valenciana. Per això som capaços de servir de referència per a qualsevol que estiga mirant el mapa i descobrir o redescobrir esta terra amb el fil conductor de la música», comenta la presidenta de la FSMCV, Daniela González.

La marca global ‘Terra de Músics’

La participació de l’entitat a la Mostra va més enllà de la presència d’un stand. Com no podria ser d’un altra manera, la música està present durant aquest cap de setmana, on s’estàn realitzant cercaviles protagonitzades per quatre societats musicals federades amb la finalitat de difondre i donar a conéixer el patrimoni cultural que representen, configurant un complet programa d’activitats per a l’encontre que s’està desenvolupant principalment al Saló Arqueries del Museu de les Ciències. Si ahir la Ciutat de les Arts i les Ciències es va omplir de música gràcies a la participació de la Societat Artístico-Musical «El Valle» de Càrcer i la Societat Musical Santa Cecília de Macastre, hui els assistents a la mostra podran gaudir de la música de la Agrupación Musical de la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas (Alacant) i la Societat Musical Banda Simfònica d’Aldaia.

Durant els dos dies de Mostra, el públic està trobant un catàleg exhaustiu de l’oferta turística dels nostres municipis, tant d’oci, gastronomia i, per descomptat, de cultura. «Pensem que la presència de la FSMCV és imprescindible en esta cita per a establir contacte amb altres agents turístics i d’esta manera, treballar el producte Comunitat Valenciana: Terra de Músics», apunta González.

La marca Terra de Músics, precisament, pretén posar a l’aparador turístic global un moviment únic al món. «És una de les línies fonamentals en què treballem, exportar una marca internacional reconeixible. En eixe sentit, tenim la gran sort de comptar amb músics de les nostres societats musicals a tots els països del món, fent un paper immillorable com a ambaixadors culturals», comenta la dirigent de la FSMCV.

«Qualsevol gran viatge comença per un primer pas», recorda González, i eixe pas consisteix a posar en valor entre els habitants de la Comunitat Valenciana el patrimoni històric i artístic de les nostres societats.