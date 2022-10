El Museu Valencià d’Etnologia, organitza la VII edició d’Espanta la por: per Tots Sants, monstres valencians la campanya reivindica l’imaginari valencià de la por cada any quan s’apropa la festivitat de Tots Sants. El projecte, nascut el 2016 des de la Biblioteca i el Departament de Didàctica de L’ETNO, pretén donar visibilitat als personatges més fantàstics que protagonitzen la rondallística valenciana.

Com explica el diputat de Cultura, Xavier Rius, «enguany tenim l’Espanta la por més viu que mai, on el centre de la campanya serà la publicació de la «Guia inacabada de la fantasia valenciana», a més de la proposta didàctica per a educació Infantil i Primària, la campanya a biblioteques o museus etnològics, i la programació de l’ETNO, amb la Festa Valor o el II Gran Torneig Fallera Calavera, entre altres activitats».

La «Guia inacabada de la fantasia valenciana» escrita per Joan Borja, Francesc Gisbert i Víctor Labrado i il·lustrada per Marc Bou, naix amb la intenció de ser l’obra de referència de tot allò que sabem a hores d’ara de l’imaginari valencià i també amb la voluntat de incidir en tot allò que encara no està recollit. La guia es presentarà el 22 d’octubre.

A les escoles

Les escoles valencianes disposen des de l’any 2020 d'una proposta didàctica per a educació Infantil i Primària que ajuda l’alumnat a conéixer més i millor l'imaginari terrorífic valencià, els seus vincles amb la cultura mediterrània i les relacions amb la festa de l'Halloween al voltant de la celebració de Tots els Sants.

A més de conéixer els nostres monstres, el programa escolar acosta als més xicotets una certa reflexió sobre la por, i els dota d'eines i personatges amb els quals allunyar el temor.

En el programa escolar, un monstre valencià és el protagonista de cada curs i servix de fil conductor en tots els àmbits de coneixement. Així el gegant, la bruixa i el drac, acompanyen els xiquets i xiquetes d'infantil de 3, 4 i 5 anys, respectivament. Quant a Primària, els cursos tenen a l'Home del sac (primer), la Quaratamaula (segon), l’Home dels Nassos (tercer), el Dimoni (quart), el Caro (cinqué) i Queixalets (sisé) com a personatges amb els quals s'endinsen en l'anglés, el castellà, el valencià, les matemàtiques, la música o el coneixement del medi.

El material remés als centres escolars consta d'una guia del professorat en la qual s'aborden els elements educatius a tractar segons els cursos (competències, objectius, continguts, temes i criteris d'avaluació) i un material escolar a treballar a l'aula, en el qual s'indiquen els exercicis i treballs a desenvolupar per l'alumnat.

En l’edició de 2021 es sumaren al projecte més de 100 escoles de les diferents comarques valencianes que realitzaren la proposta didàctica en les aules o assistiren al museu a realitzar els taller escolar d’Espanta la Por.

A les biblioteques i museus

Més de 100 poblacions valencianes estan inscrites per participar activament en Espanta la por a través de les biblioteques públiques i museus. En 2022 a més d’oferir una programació pròpia farcida de lectures, jocs i contes, seran actius imprescindibles per a ajudar-nos a completar la Guia inacabada de la fantasia valenciana i poder saber més de la nostra geografia fantàstica.

El cicle d’activitats a la seu de L’ETNO. Museu Valencià d’Etnologia (València) començarà el 15 d’octubre amb la Festa Valor. Nit de Rondalles, i acabarà el 13 de novembre. Conté un programa molt variat dirigit tant a persones adultes, com a públic familiar i escolar.