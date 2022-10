En 2016 un conjunt d’entitats conformat per la Biblioteca Nacional, el Colectivo Clásicas y Modernas i la Federación Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesionales y Empresarias (FEDEPE), va establir el dilluns més proper al 15 d’octubre com a la celebració del ‘Dia de les escriptores’, una efemèride que compensara la discriminació històrica que aquestes han viscut en el camp de la literatura.

Coincidint amb l’inici d’aquesta celebració, la Fundació FULL va organitzar ‘Nosaltres, les escriptores. Valencianes en el temps’, una exposició itinerant, encara activa, que, sota el comissariat de Manola Roig i Rosa Roig, i amb la col·laboració de la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, es va incloure dins de les activitats programades per al Pla Valencià de Foment del Llibre i la Lectura.

‘Nosaltres, les escriptores’ reconstrueix el rastre de 450 dones que, des d’Hind i les poetes andalusines, passant per Isabel de Villena, al segle XV, i fins a l’actualitat, han escrit en el territori valencià, independentment de la llengua i amb representació de tots els gèneres, des de novel·la o teatre, passant per la poesia, les cartes o els diaris. En aquest últim, Rosa Roig, comissària de l’exposició, destaca la figura de Manuela Ballester, qui va destacar com a pintora, escriptora i poeta, i de la qual s’han publicat recentment els seus diaris.

Rosa Roig, també coordinadora de formació del projecte Womens Legacy, apunta que el treball de recerca d’aquestes 450 escriptores va ser laboriós, però no complicat donat que ja existia un treball acadèmic previ que, pel seu caràcter, moltes vegades no «traspassa». Per aquest mateix motiu, la fórmula que ambdues comissàries van seguir al confeccionar l’exposició va ser la de la «màxima divulgació». «Vam donar-li una presència visual atractiva i fàcil que resultara interessant amb la intenció de presentar el projecte a un públic molt ampli», defensa Roig.

D’altra banda, la comissària també llança una reivindicació: «Una gran part de la producció literària d’aquestes escriptores no està al nostre abast, necessitem tindre accés perquè aquestes dones no es queden en un llistat i ens les perdem».

En l’actualitat, ‘Nosaltres, les escriptores’, ha recorregut més de 70 municipis valencians instal·lant-se en biblioteques, centres cultural i instituts, entre altres espais, i sembla que encara té camí al davant perquè, tal com explica Roig, es tracta d’un treball que respon a la necessitat de la gent de conéixer la producció de les escriptores valencianes.