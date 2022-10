El Centre del Carme presenta el nou programa d’educació i mediació del col·lectiu Pedagogías Invisibles que proposa generar espais dins del CCCC per a poder retrobar-se, recalibrar i reconstruir.

Partint del concepte ‘I ara, què?’, Pedagogías Invisibles ha confeccionat un programa versàtil per al curs 2022-2023 que cada trimestre se submergeix en qüestions més específiques.

Així, durant els mesos d’octubre, novembre i desembre es treballarà sobre el concepte de consum i tot el que suposa. De gener a abril el programa se centrarà en les maneres que tenen les persones de relacionar-se i, finalment, els mesos de maig i juny el tema central seran els aprenentatges.

‘I ara, com consumim?’

Partint sempre del lema central del curs ‘I ara, què?’, l’equip de mediació del Centre del Carme centrarà les activitats d’octubre a desembre en el consum. Tots els dijous i dissabtes de 12.00 a 13.00 i de 18.00 a 19.00 hores se celebrarà l’activitat ‘On està el meu pot de cigrons?’ en el punt de mediació del Centre del Carme situat en el claustre gòtic al costat de la Sala Refectori. L’activitat, que empra com a escenari l’exposició ‘Jaime Hayon. InfinitaMente’, reflexiona sobre el consum d’objectes i els usos d’aquests, i mostra com, malgrat ser un acte trivial que es dona cada dia, consumir ha modelat les vides de les persones a través de la cultura i de la imaginació. L’activitat és gratuïta i per a tots els públics.