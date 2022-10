La Plaça del Llibre torna a València en la seua desena edició per a convertir la plaça de l’Ajuntament en el gran aparador de títols en valencià.

Des de dimecres 26 fins dilluns 31 d’octubre, els visitants de la Plaça podran adquirir llibres de les més de 60 editorials participants, entre elles Sembra Llibres, Edicions Tres i Quatre, Onada Edicions, Edicions 96, Edicions Bromera, Andana Edicions, Publicacions de la Universitat de València o la premiada Premi Plaça del Llibre 2022, Edicions del Bullent, entre altres.

A més la Plaça del Llibre ha programat múltiples activitats com presentacions literàries, trobades amb autors, animacions infantils, teatre, concerts i l’emissió de dos podcasts en directe. I un gran expositor, de 3.000 títols de totes les matèries a la venda, format per tres sobresortints llibreries valencianes com són Abacus Cooperativa, Tirant lo Blanch i la Llibreria de Plaça del Llibre.

Oferta de novetats

Rafael Domínguez, director de la Plaça del Llibre, i Teresa Val, directora de la Fundació Full, van recordar ahir que l’esforç de la iniciativa va nàixer de la mà de les cinc entitats que ahir van tornar a presentat l’edició d’enguany a l’Octubre.

El motiu conductor de la Plaça del Llibre de València es distingeix per les novetats des de la seua primera edició, ja que València va ser la primera ciutat amb una Plaça del Llibre. Ximo López, secretari autonòmic de Cultura, sosté que el gruix d’activitats d’aquesta edició tan especial són «molt potents i volem que la ciutadania s’acoste a la plaça de l’Ajuntament de València per a participar-hi i comprar llibres de tantes editorials amb tantes col·leccions interessants en la nostra llengua».

Aquest any hi ha 25 activitats programades per als infants, entre les que destaquen l’animació lectora Soc meua, de Vicky Jiménez (Edicions 96), representada en llengua de signes dilluns 31 de matí; un taller d’elaboració d’un menjador sostenible per a ocells, a càrrec de la Revista Pantera dissabte 29 de vesprada; la presentació de Fuster per a infants també dissabte de vesprada; i el contacontes Lit Up, fruit d’un projecte europeu liderat per l’Associació d’Editorials Valencians del País Valencià (AEPV).

També hi ha activitats per a centres escolars dimecres, dijous i divendres de matí organitzades per Escola Valenciana i la Fundació Full.

Premis Plaça

«Com sabeu la Plaça del Llibre és una acció coral de foment del llibre i la lectura en la nostra llengua», remarcat Domínguez. En definitiva, «una vertebració del País Valencià, una vertebració festiva al voltant de les lletres i la llengua».

Els Premis Plaça del Llibre també es varen crear per a descentralitzat i vertebrar territori i llengua en sis localitats diferents que recorren des del Sénia al Segura durant tot l’any. Aquests guardons s’entregaran també al Centre Octubre el dimecres 26, després de la inauguració de l’esdeveniment.

Enguany han estat els guardonats: el poeta Josep Piera, per la seua trajectòria literària; Edicions del Bullent, per la seua trajectòria editorial; i l’Espai Fuster, per la seua difusió de l’obra de l’escriptor de Sueca. Totes aquestes accions i activitats, junt al suport institucional que creix en cada Plaça del Llibre demostren que «estem fent història»,diu Val.