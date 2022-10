Guadassuar celebrarà la seua primera trobada de muixerangues

Aquest 22 d’octubre al poble de Guadassuar, situat a la Ribera Alta, tindrà lloc la primera Trobada de Muixerangues organitzada per la Muixeranga la Carabassota, en el marc dels actes programats per a commemorar el seu 5é aniversari.

Les dues colles convidades a la Trobada, i que actuaran juntament amb La Carabassota, són la Muixeranga de Cullera i la Muixeranga la Torrentina. L’acte començarà a les 11.30h amb una cercavila des de la Plaça del Ravalet, on les tres colles, acompanyades de la música de les dolçaines i tabals, desfilaran fins a la Plaça de la Generalitat. Allí tindrà lloc la Trobada a les 12:00h, amb una estructura típica de tres rondes (on cada colla alçarà una figura per ronda) i una ronda final de pilars.

Després hi haurà un dinar de germanor i per la vesprada tindrà lloc la festa del 5é aniversari de la Muixeranga la Carabassota, que comptarà amb les actuacions de la DJ Nonai Sound a les 16:00h i el grup Cactus a les 19:00h. En aquesta festa, els diferents muixeranguers i muixerangueres podran gaudir d’una vesprada de comboi i germanor, de la mateixa forma que ho han fet fins ara als diferents actes i trobades als que han assistit en els últims anys, i en els que han compartit pinyes i combois. Cal destacar l’estreta relació que sempre han tingut la Muixeranga de Cullera i la Muixeranga La Carabassota, així com el fet que la Torrentina va ser una de les primeres colles que va convidar a la colla de Guadassuar a participar en una trobada. La festa, a més, estarà oberta a tot el poble. D’aquesta forma, la colla La Carabassota ha volgut fer partícip a tot el veïnat de Guadassuar i dels voltants d’aquest dia tan especial.

Amb aquest acte, la Carabassota vol celebrar els seus 5 anys d’existència. En 2017, un grup de joves de Guadassuar que ja pertanyien a altres colles muixerangueres dels pobles del voltant van decidir, amb molta il·lusió i empenta, impulsar la creació d’una muixeranga al seu propi poble. És així com, després de diverses converses i preparatius, van programar un primer assaig per tal de veure si la gent del poble responia al projecte i, en efecte, aquell primer assaig es va completar amb èxit, acudint al mateix una quinzena de persones de diverses edats. Arrel d’aquest moment, s’inicia la creació de la Muixeranga de Guadassuar, a la qual mesos després batejarien com «Muixeranga la Carabassota».

La Muixeranga la Carabassota es va convertir en associació i va començar a participar en la vida festiva i cultural del poble, sent el seu primer acte oficial la participació en la ben coneguda Cavalcada de la Repartició de la Carn de la Fira de Sant Vicent de Guadassuar del 2017. Des d’aleshores, aquesta xicoteta colla ha anat creixent i augmentant la seua participació en els actes del poble, així com en altres actes muixeranguers. En l’actualitat, compten amb uns 40 membres, pertanyen a la Federació Coordinadora de Muixerangues del País Valencià, i han realitzat nombroses actuacions arreu de tot el territori: Torrent, Cullera, Rafelcofer, Xaló, Alzira etc.

Aquest 2022, i amb motiu de la celebració dels seus 5 anys com a colla, han preparat tota una sèrie d’actes commemoratius que han estat portant a terme durant tot l’any i que culminaran el pròxim dia 22 d’octubre en la seua primera Trobada de Muixerangues. Algunes d’aquestes activitats han sigut: l’organització d’un taller d’autodefensa feminista, que va comptar amb la participació d’una gran quantitat de dones, tant de Guadassuar com d’altres muixerangues; o l’actuació en el tradicional concert de Sant Roc de la Banda de música de Guadassuar, on la banda guadassuarenca va interpretar la peça Muixerangues al Cel.

A més, el diumenge 16 d’octubre, va tindre lloc la presentació de l’obra «La Carabassota», que el compositor Antonio de la Asunción ha escrit expressament amb motiu de l’aniversari de la colla. L’obra, pensada per a ser interpretada amb dolçaina, tabal i tuba, es una cercavila alegre i festiva, que de ben segur la muixeranga la Carabassota incorporarà en totes les seues actuacions.

retrobament. 1 La Muixeranga la Carabassota, amfitriona de la trobada d’aquest cap de setmana a Guadassuar. 2 La Muixeranga de Cullera, convidada a la trobada, fent un pi de 4 alçades.

3 Muixeranga la Torrentina, convidada a la trobada, aixecant unes Agulles. F