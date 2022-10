Uns seixanta escriptors valencians es trobaran el proper 25 d’octubre a les 19 h al MuVIM per celebrar el 45è aniversari de l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) de la qual formen part. Els escriptors Josep Piera i Aina Garcia Carbó hi participaran amb la lectura d’una glossa. D’entre els associats de l’AELC hi consten Joan Francesc Mira, Jaume Pérez Montaner o Marc Granell, tots ells reconeguts amb el Premi Jaume Fuster atorgat per l’AELC en reconeixement a la seva trajectòria. També va rebre aquest guardó l’escriptora valenciana Isabel-Clara Simó.

Un dels principals objectius de l’AELC és la defensa dels interessos professionals dels escriptors davant les institucions i entitats culturals. A més, també fa tasques de difusió, estudi i reflexió sobre l’ofici d’escriure i organitza conferències, jornades, col·loquis, seminaris i festivals. Cada any, l’AELC celebra una mitjana de 80 activitats literàries, edita 4 publicacions sobre temes professionals i encarrega una desena d’entrevistes a escriptors sèniors. «Tasca gremial» L’actual president, Sebastià Portell afirma que «durant els propers quatre anys volem desenvolupar una tasca gremial, d’esperit sindical, per garantir els drets professionals dels escriptors i traductors». Portell afegeix que «arran dels canvis en la digitalització de l’edició, els audiollibres i les noves directives i legislacions europees, hem de defensar més que mai els drets professionals dels nostres associats per assegurar el ple respecte i la dignitat de l’ofici d’escriptors i traductors». L’AELC ha participat en l’elaboració de la Llei de Propietat Intel·lectual i en el conveni-marc amb els sectors editorials sobre els models de contracte d’edició en paper i digitals. També ha gestionat la supressió de l’IVA per als escriptors i traductors i manté negociacions amb diversos organismes públics sobre temes fiscals, laborals i de previsió.