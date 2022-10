El claustre de l’edifici històric de la Universitat de València acull aquest diumenge, a les 18 hores, un concert extraordinari de l’Orfeó Universitari de València (OUV), dirigit per Francesc Valldecabres, en el 75 aniversari de la formació coral universitària més antiga d’Espanya. L’esdeveniment reunirà vora 180 cantores i cantors antics, nous i convidats per a interpretar el Carmina Burana de Carl Orff. Les entrades ja estan exhaurides.

El concert comptarà amb les veus principals de Saray García (soprano), Pascual Andreu (tenor) i Fran García (baríton), acompanyats per la Banda Municipal de Castelló que dirigeix Marcel Ortega, i la col·laboració de quatre agrupacions convidades: la Coral de la Universitat d’Alacant amb direcció de Shlomo Rodríguez, l’Orfeó d’Aldaia dirigit per Fernando Taberner, l’Orfeó de la Universitat Jaume I de Castelló amb Toni Planelles al front, i Veus Grans amb la directora Jenny Castro.

Estrena el 1960

L’elecció del Carmina Burana ve motivada per tractar-se «d’una obra de referència per al món coral i ben destacada en la història de l’Orfeó, estrenada a València per aquesta mateixa formació l’any 1960 amb gran acollida per la crítica del moment», apunta Valldecabres.

La celebració d’aquest concert extraordinari s’enquadra en la vessant social del programa especial pel 75 aniversari de l’Orfeó, implicant no només a la plantilla actual que hi forma part del grup coral, sinó també a antics membres i de nous, així com aquelles institucions musicals que han volgut manifestar el seu suport al projecte coral valencià.

«L’OUV es consolida així com a un dels grans dinamitzadors corals i culturals valencians», afegeix el seu director.

Com a colofó a la festivitat d’aquest aniversari, l’Orfeó oferirà el pròxim 20 de desembre, al Teatre Principal, un concert-homenatge que, amb el títol Lux, interpretarà juntament amb l’Orquestra Simfònica de València en la part instrumental i la companyia Crea Dance Company de María Rovira, Premi Nacional de Dansa. Serà, en paraules del president de l’Orfeó Universitari de València, Pedro Díez, «el nostre reconeixement al record de les víctimes de la covid-19 i tot el personal sanitari pel seu compromís i valor durant la pandèmia».