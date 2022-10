S’ha activat al campus de Blasco Ibáñez de la Universitat de València la XXV Mostra art públic / universitat pública, amb les obres La impronta del paisaje, de María Esteve; Tiempo, imagen y superfície, de Cris Bartual; DONES I HOMES en la Universitat de València, de Monica Mura; inflación, d’Escif + brilloysabor; revelar(se), de Lucía Blas, i Un cuerpo Gira, de Javier R. Pérez Curiel. Les obres es poden visitar fins al 18 de novembre.

Són sis propostes específicament creades per als espais en què s’instal·len i que, entre altres, han treballat l’observació de la natura per a transformar-la en imatge narrativa i de ficció, tracten temes d’actualitat com la inflació o han analitzat la Universitat de València des de la perspectiva de la igualtat per posar de manifest les desigualtats econòmiques i socials del món contemporani.

Artistes, representants de les facultats, membres del jurat, professorat que ha col·laborat en algunes de les obres, membres de la comunitat universitària i convidats han assistit a l’activació en un acte conduït pel Delegat d’Estudiants, Manuel González; la vicerectora de Cultura i Societat de la Universitat de València, Ester Alba, i la comissària de l’exposició, Alba Braza.

El Delegat d’Estudiants, Manuel González, ha agraït el treball fet pels artistes que, amb la seua «acció transformadora» en els espais universitaris, «acosten l’art a l’estudiantat, a la comunitat universitària i a la societat». Per la seua part, la vicerectora de Cultura i Societat, Ester Alba, ha remarcat que la Mostra suposa un «procés d’invasió, d’intervenció dels espais on normalment ocorre la docència» i «té la capacitat de transformar-los i interrogar-nos sobre com els habitem».

La comissària de la Mostra, Alba Braza, ha assenyalat que la Mostra d’enguany és molt potent, amb «propostes arriscades» que obrin «la capacitat d’imaginar els projectes que es poden fer en un futur». Per a ella, ha assegurat Braza, ha estat «una sort comissariar-la i gaudir d’un aprenentatge continu». També ha volgut destacar l’esforç que es fa des dels centres universitaris, artistes, etc. per conciliar les necessitats de totes les parts i dur endavant un projecte d’intervencions artístiques com aquest.

Última setmana d’exhibició

Al campus de Burjassot, la Mostra inicia l’última setmana d’exhibició. Fins divendres 28 d’octubre es poden visitar les obres Intersection, de Cachito Vallés; Seqüència, de Miquel Ponce; Experimento para la desintegración de un sistema, d’Eduardo Lamparero (sue975); Una vez extinguidas las llamas..., de Laura Salguero; Tecnofósiles (sèrie), de David Cantarero Tomás, i La teoría y el todo, de María Tena Torres.

La Mostra art públic / universitat pública és una iniciativa que selecciona dotze intervencions artístiques efímeres, específicament projectades per als campus de Burjassot i Blasco Ibáñez, que busquen obrir les portes de la Universitat a la societat i crear diàlegs transversals entre les diferents disciplines i l’art actual. Enguany ha arribat a la vint-i-cinquena edició i consolida les novetats introduïdes els últims anys: augmentar el nombre de projectes seleccionats, ampliar el nombre de centres universitaris on s’instal·len obres, i eixamplar l’objecte de la convocatòria, que busca acollir projectes artístics on hi haja una aproximació no sols a la ciència sinó també a les ciències socials i humanes.