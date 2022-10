Dissabtes musicals per a gaudir de la tardor amb el cicle «Bandes a la ciutat» a Les Arts

La tardor acomiada la primera edició de Bandes a la Ciutat, el cicle de concerts protagonitzat per formacions de xicotet format que van posar en marxa el passat mes de juny la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i la Ciutat de les Arts i les Ciències.

Quatre concerts clausuraran les actuacions a l’exterior del Museu de les Ciències. El primer serà el protagonitzat per la Camerata de vents i percussió de la societat Unió Musical d’Alberic, el dissabte 29 d’octubre a les 19.00 hores, seguit del Quintet de Metalls del Centre Instructiu Musical d’Onil, el pròxim 5 de noviembre a les 12.00 hores. Una setmana després, a la mateixa hora, serà el torn del Grup de Càmera de la Unió Artístico Musical Sant Francesc de Borja de Gandia i, finalment, el 17 de desembre posarà el colofó a la temporada el Quartet de saxofons de la Sociedad Unión Musical la Aurora de Albatera. Tots els concerts a partir de novembre es celebraran a les 12:00 hores amb entrada gratuïta i un aforament limitat.

Al compàs d’estes agrupacions conclou un programa que haurà portat a un dels escenaris més atractius de la ciutat quintets de metalls, de vent, brass bands, ensembles i altres tipus d’agrupacions. «Ha sigut una experiència molt enriquidora, un aparador magnífic per al nostre col·lectiu», valora Daniela González, presidenta de la FSMCV.

Als concerts oberts al públic continuen acostant-se centenars de valencianes i valencians, i també turistes. «És un pas més en el camí que estem construint a la Federació: reforçar la idea al nostre territori que esta és una terra de músics i músiques, i després exportar esta idea al món. Que qualsevol que visite les nostres comarques identifique el moviment de les societats musicals com un segell únic», remarca González, per a qui això suposa, a més, «un impuls a la formació dels milers d’intèrprets del nostre territori». En este sentit, el mateix director de la Ciutat de Les Arts i les Ciències, Antonio Torres, va recalcar la importància d’este programa durant la seua presentació, per «l’arrelament de les societats musicals a la Comunitat Valenciana, que suposen un moviment artístic, educatiu i social únic al món».

El cicle es va inaugurar amb el Quintet de Metalls de la Societat Musical i Cultural d’Altura els primers dies d’estiu. Va continuar amb el Grup de Clarinets del Centre Instructiu Musical Tendetes de València, la A.M.R. Brass Quintet de l’Ateneu Musical de Rafelguaraf, l’Ensemble de Clarinets de l’Agrupació Musical Los Silos de Burjassot, el Quartet de Clarinets de la Societat Unió Musical de Catarroja i, per últim fins la data, l’Ensemble de Tubes i Bombardins de la Societat Musical La Primitiva Setabense – Música Vella.

Al programa de concerts, el Museu de les Ciències va sumar una activitat complementària amb contingut expositiu: Play. Ciència i música. La mostra ha contribuït a divulgar entre el públic que acudia al museu el col·lectiu de les societats musicals. Una nova finestra oberta al món.

Concert de Bandes a la Ciutat a l’exterior del Museu de les Ciéncies. F