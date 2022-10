Des de 1997, el 24 d’octubre les biblioteques celebren el seu Dia Internacional, una festivitat per a reconéixer el paper imprescindible d’aquests baluards de la cultura. Per sumar-nos a aquesta efemèride, posem la mirada en l’Alcúdia, municipi integrat al projecte Ciutat Lectora, i en la seua Biblioteca Pública Municipal, un espai que després d’anys marcats per la inestabilitat en la seua plantilla, i la impossibilitat de planificar projectes a llarg termini, ha aconseguit reconduir la situació i tornar a posar en marxa accions pel foment de la lectura.

«La gent a l’Alcúdia tenia moltes ganes de veure activa de nou la seua biblioteca. Ara tenim llista d’espera per a les activitats que programem», assegura Sandra Abad amb un somriure, tècnica a la biblioteca que es va incorporar el passat mes de març i ha representat una figura clau per a la reactivació d’aquesta.

Tal com conta Abad, els primers mesos es van invertir en la reorganització dels llibres i l’adaptació de l’espai a les necessitats dels usuaris amb, per exemple, l’establiment de prestatgeries que segueixen l’actualitat del món i canvien el seu contingut en funció d’aquesta per a garantir que cada visita a la biblioteca genere una experiència diferent.

Una vegada passat aquest període de reconfiguració, des de la BPM l’Alcúdia s’ha treballat en la definició d’un catàleg d’activitats diverses enfocades al foment de la lectura en tots els estrats de la societat, però amb una especial atenció en els més menuts. «És importantíssim fer que un llibre siga atractiu per a ells, més ara que tenen tantes distraccions al seu abast», comenta Sandra Abad.

Entre les propostes, s’inclouen des de visites a la biblioteca per a centres educatius, contacontes infantils, fins a activitats amb segell propi com és ‘Iaieries’. Aquest projecte naix de la col·laboració de Miquel Puig, director de l’Escola Pública les Comes i el cantautor Dani Miquel, i s’estableix com una proposta intergeneracional entre ‘iaios’ i alumnes del primer cicle de primària, en la qual els primers, a través de l’oralitat, transmeten als xiquets i xiquetes vivències del costumari de l’Alcúdia, així com acudits i altres històries que van conéixer al món de la seua infància. Aquesta iniciativa ha registrat en vídeo totes les seues sessions fins a la data, els documents es poden consultar al canal de YouTube de l’Ajuntament de l’Alcúdia.

D’altra banda, al mes de novembre, els xiquets i les xiquetes del municipi de la Ribera Alta, també veuran com s’inicia el primer grup de lectura infantil de la seua biblioteca, una proposta que passarà per tots els gèneres literaris, tindrà caràcter gratuït i garantirà una sèrie d’exemplars dels títols triats «perquè la qüestió econòmica no siga un aspecte determinant a l’hora de sumar-se a la lectura», segons explica Rosa Maria Martínez, regidora de biblioteques.