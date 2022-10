La «Carabassota» va celebrar la seua primera Trobada de Muixerangues

El passat dissabte 22 d’octubre es va celebrar a Guadassuar, una població de la Ribera Alta amb menys de 6.000 habitants, la I Trobada de Muixerangues, organitzada per la colla local, «La Carabassota», que celebrava el seu cinqué aniversari. Aquesta va comptar amb la participació de la Muixeranga de Cullera, la Muixeranga La Torrentina i l’Associació de Dolçaina i Tabal de Guadassuar, a més de la colla amfitriona. Com ja ve sent habitual en les trobades muixerangueres, aquesta es va estructurar en tres rondes alternes i pilars de comiat al final. Abans, però, es van fer uns pinets de tres col·laboratius a l’inici de la cercavila. L’ordre de les rondes va ser. Muixeranga de Sueca primer, seguida de La Torrentina i, en tercer lloc, La Carabassota. Cal dir que en primera ronda totes tres colles van fer la mateixa figura: una Torreta sense desplegar.

La Muixeranga de Cullera va desplaçar a Guadassuar uns 40 membres, xifra que s’aproxima a la que habitualment movien abans de la pandèmia. En segona ronda var fer un remat d’Alta de Cinc, però sense deixar-lo net, i en tercera, un remat de la Canya. Per la seua la Muixeranga La Torrentina, que va comptar amb unes 35 camises a plaça, va fer en segona ronda tres Figueretes, una de les quals va patir una caiguda sense conseqüències per a l’alçador, però una persona de la pinya va rebre un colp, tot I que va poder seguir amb l’actuació. En tercera ronda La Torrentina va alçar un Pilotó al segon intent, després de desmuntar el primer, fet molt reconegut pel públic assistent. La Muixeranga de Guadassuar, que va fer la seua entrada a plaça acompanyada per la melodia «La Carabassota», composta amb motiu del cinqué aniversari de la colla pel mestre Antoni de la Asunción, va fer en segona ronda la seua primera muixeranga desplegada, una Torreta, seguida en tercera ronda per un remat net de Xopera. Com veiem es van fer molts remats, alguns de muixerangues que són, sensu strictuo, remats d’altres remats de major altura: la Canya és el remat de la Dolçaina i la Xopera és el remat de l’Alta de Sis. Sobre aquesta circumstància caldrà que l’Àrea Tècnica de la Federació prenga una decisió, si es poden considerar muixerangues de ple dret o només part d’una muixeranga. L’aprovació del Catàleg de Muixerangues ho resoldrà. Per finalitzar la trobada es van fer els habituals pilars de comiat: tres Pinets de tres i dos Pinets de dos la Muixeranga de Cullera, un Pinet doble la Muixeranga de Guadassuar, i dos Pinets de tres i un de dos la Muixeranga La Torrentina. En general podem dir que la I Trobada de Muixerangues de Guadassuar confirma la consolidació d’una colla jove com la Carabassota i que, a pesar que en alguna figura es va dur al límit l’execució, queda palés que les colles de quatre de la Federació estan ja en un nivell semblant a la prepandèmia. El mateix cap de setmana van actuar la Muixeranga de Segària i la Muixeranga d’Alginet a Beniarbeig (la Marina Alta), la Muixeranga de la Vall d’Albaida a Ontinyent, i les muixerangues de la Marina Alta, de les Valls del Vinalopó i d’Alacant a Castalla (l’Alcoià). El món muixeranguer està en marxa. .1 Imponent torreta sense desplegar de La Torrentina. 2 Gran final conjunt de les tres muixerangues. 3 El xiquet alça cameta, gest clàssic muixeranguer. F