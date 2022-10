La Generació Z valenciana balla l’internet a l’Espai LaGranja

L’Espai LaGranja, espai de recursos i mediació per a la dansa i les arts del moviment adscrit a l’Institut Valencià de Cultura, organitza hui el taller ‘Dance the internet’, en el qual es produirà un acostament (i debat) sobre la saturació de representacions del cos en el món digital. Partint del ‘found footage’ digital de vídeos de cossos en moviment, es traspassarà el pla digital al físic i es farà evolucionar.

Internet està ple d’imatges en moviment de cossos, molts moviments de molts cossos distints. El coreògraf Guillem Jiménez proposa, amb aquest taller, un acostament a la saturació de la representació del cos en el món digital.

Compartirà la metodologia de treball que ha utilitzat per a construir ‘ACLUCLALLS’, el ballet postinternet amb el qual la companyia laSADCUM va arrasar en la seua estrena en l’última edició de Dansa Metropolitana i que parteix del ‘found footage’ digital de vídeos de cossos en moviment que els ballarins traspassen del pla digital al físic i el fan evolucionar.

El taller proposa, així mateix, una part pràctica en la qual es descobrirà i provarà com queda afectat el cos per aquesta virtualitat, a partir de pautes d’improvisació, imaginari i limitacions físiques. Ens trobem davant «d’una proposta feta per i per a la generació Z que donarà visibilitat a noves maneres d’entendre el moviment a través de nous formats de narratives digitals», assenyala Guillem Arazo, director d’Espai LaGranja.

laSADCUM és un projecte de dansa nascut en 2018 de la mà de Guillem Jiménez que vol repensar la manera de constituir una ‘companyia’ de dansa en l’actualitat, i centrar-se principalment a fer xarxa generacional.

El projecte es divideix en una branca de creació d’obra i una segona d’educativa amb taller en el qual aborden el paper de la dansa i el cos en el temps present. És la manera que tenen d’invitar-nos a reflexionar sobre el món en què vivim i sobre la falsa sensació de llibertat que ens proporcionen aquestes xarxes socials que utilitzem tot el dia.