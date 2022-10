La Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, organitza els Premis de les Arts Escèniques Valencianes, guardons que tenen l’objectiu de reconéixer els professionals escènics valencians i donar-los visibilitat, així com incentivar i promocionar la producció escènica valenciana. El lliurament dels guardons serà el dilluns 28 de novembre al Teatre Principal d’Alacant.

Els espectacles amb més nominacions són ‘Eclipsi total’ de la companyia Pont Flotant amb quatre nominacions en millor espectacle de teatre, millor actor per a Àlex Cantó, millor escenografia per a Joan Collado i millor il·luminació per a Marc Gonzalo. I també amb quatre nominacions, hi ha ‘El artefacto’ d’El Gatopardo i La Zafirina que opta a millor espectacle de teatre, millor direcció i millor text per a Sergio Serrano i millor actriu per a Arianne Algarra.

Amb tres nominacions figuren els espectacles ‘Un segle d’abismes’ de Russafa Escènica amb el suport del CCCC/Bramant Teatre, que opta a les categories de millor espectacle de teatre, millor text i direcció per a Amparo Vayà. També ‘Anhel’ de la Cia. Cristina Gómez, que compta amb les nominacions a millor espectacle de dansa, millor direcció coreogràfica per a Anna Estellés i Cristina Gómez, i millor ballarina per a Paloma Calderón.

‘Bürstner’s Club’ de DelsAltres opta als premis a millor espectacle de circ, millor intèrpret de circ per a Rosa Schmid i millor escenografia per a Rocío Garriga.

‘La teua mà en la meua’ de l’Om Imprebis, opta en les categories de millor direcció per a Santiago Sánchez, millor versió per a Rodolf Sirera i millor actriu per a Rebeca Valls.

L’altre espectacle amb tres nominacions és ‘El público’ producció de l’IVC en les categories de millor ballarina per a Diana Huertas, millor ballarí per a Itxa Sai Mediavilla i millor escenografia per a Luis Crespo.

Els espectacles amb dues nominacions són ‘Sexy Suggestion’ de la Cia. Paula Serrano, que opta a millor espectacle de dansa i millor direcció coreogràfica per a Paula Serrano.

Els tres espectacles nominats a millor espectacle de carrer tenen dues nominacions a part d’aquesta. En el cas de ‘Baktana’ de la companyia Laluz també està nominat Itamar Gluksman com a millor intèrpret de circ, en ‘La Banda’ d’OtraDanza també està nominada Raquel Molano per la millor composició musical, i en ‘Migrare’ de Maduixa també està nominada Cristina Fernández a la millor direcció coreogràfica.

També figuren amb dues nominacions ‘Madonna’ de la Cia. Patricia Pardo que opta a millor espectacle de circ i Mari Marcos a millor intèrpret de circ. ‘Una vez, una casa’ amb les nominacions a millor actriu a Silvia Valero i a Teresa Juan pel millor vestuari, ‘Els Villalonga’ amb les nominacions d’Alfred Picó com a millor actor i Juli Disla com a autor de la millor versió, ‘L’abraçada dels cucs’ nominada a millor text per a Paula Llorens i millor il·luminació per a Víctor Antón i en ‘Les tres germanes’ estan nominats Juli Disla a la millor versió i Isabel Requena al millor vestuari.

Els nominats a millor espectacle per a xiquetes i xiquets són ‘128 batecs per minut’ d’Albena Teatre; ‘L’arbre de Teneré’ de La Negra i ‘Cucu’ de Bambalina Teatre Practicable.

La resta de nominacions han recaigut en ‘HIT’ d’EYAS Dance Project, com a millor espectacle de dansa, ‘Peus dalt’ de Spinish Circ com a millor espectacle de circ, Juan Carlos Garés com a millor actor per ‘La Niebla’, Jessica Martín com a millor ballarina per ‘Ací el meu cos’.

Com a millors ballarins, Salvador Rocher per ‘Entre nosotros’ i Seth Buckley per ‘Oníric’. I, finalment, com a millor composició musical també figuren Víctor Lucas per ‘El viaje de Greta’ i Carles Salvador per ‘Nimbes’.