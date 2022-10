Comença la segona legislatura de Daniela González al capdavant de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana. La presidenta va renovar la confiança del col·lectiu format per 550 agrupacions de tot el territori valencià, durant l’Assemblea General celebrada el passat diumenge a Canet d’en Berenguer. El 93,4 % del suport avala la gestió i obri un camí nou. Queden arrere, a la memòria de tot el moviment, els durs anys de pandèmia. Toca mirar al futur.

Les qüestions del nostre temps

«Turisme, despoblació, medi ambient i música», enuncià la presidenta al seu primer discurs després de la votació. Apuntava al vincle entre grans qüestions del nostre temps i el nostre territori amb el potencial del col·lectiu que presideix per a aportar recursos i respostes. Eixa serà una de les línies en què aprofundirà durant el seu nou mandat: «Són àrees que a priori sembla que escapen del nostre àmbit d’actuació, però tenim molt a dir i molt a aportar. Impulsarem projectes que, de manera transversal, tinguen com a fil conductor a les nostres societats musicals, alhora que contribuïxen a sectors estratègics de la nostra terra com és el turisme, aporten valor a qüestions com la despoblació i a ser més respectuosos amb el nostre medi ambient».

L’entitat d’utilitat pública

Un altre dels eixos principals serà l’enfortiment i la revitalització del moviment musical des de les arrels. En paraules de la reelegida presidenta: «El foment de les nostres bases, que són els nostres centres educatius, serà una línia d’actuació central als pròxims quatre anys». González va assenyalar també la necessitat de «lluitar contra aquells grups que suposen una competència deslleial a les societats musicals federades».

Una altra de les grans qüestions que reclama el col·lectiu és la declaració de la FSMCV com a entitat d’utilitat pública. «I, en conseqüència, poder accedir a recursos econòmics i ajudes per part del sector privat, obrir la porta al mecenatge en les nostres societats musicals», raona González.

Patrimoni de la Humanitat

L’horitzó de la tasca que continuarà l’equip de González és un reconeixement que la presidenta apuntava com a «més que merescut». «Hem d’avançar cap al reconeixement d’este moviment artístic, social i educatiu que representen les nostres societats musicals com a Patrimoni de la Humanitat», recalcà durant la seua intervenció a l’assemblea. En eixe sentit, posava sobre la taula el projecte que es va començar a treballar durant la seua primera legislatura: «Hem de ser un referent sempre en positiu. Som una marca. Som Músics amb Denominació d’Origen. Elles i ells músics son els millors ambaixadors culturals, portant el nom de la nostra terra allà per on van».

Inclusió i igualtat

La 54a Assemblea General de la FSMCV va servir també per a conéixer els nous Premis Euterpe, que en estos anys han sumat dos categories: el guardó a la Inclusió Social i a la Igualtat, dos valors que el col·lectiu de societats musicals ha posat de relleu com a identitaris. La Societat Musical La Nova de Xàtiva arreplegà a Canet el premi a la contribució a la igualtat de gènere a l’àmbit de la música valenciana i la Unión Musical Santa Cecilia de Canals recollia el mèrit a la inclusió social en les societats musicals. Esta última va agafar el testimoni del projecte d’inclusió de l’Ateneu Cultural Ciutat de Manises, una batucada que va servir per a encetar la jornada assembleària i per a marcar el ritme del futur de la FSMCV.