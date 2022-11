El II Festival de Piano Iturbi, que organitza la Diputació de València, arriba al seu equador amb el recital de la pianista moscovita Yulianna Avdeeva en La Beneficència, ahir; i el programa Quintets amb piano II amb el pianista Carles Marín, Roberto Turlo (oboé), Vicente Alberola (clarinet), Salvador Sanchis (fagot) i María Rubio (trompa), que actuaran en el mateix espai, demà.

La programació, que es prolonga fins al 4 de novembre, acollirà un total de nou concerts dels quals ja s’han oferit cinc, quatre d’ells el cap de setmana en actuacions dobles, al migdia i a la vesprada. Les entrades per als concerts són gratuïtes fins a completar l’aforament.

Artifici improvisat

En el concert Quintets amb piano II s’oferirà un programa que confrontarà les fantasies i quintets per a piano i vents de Mozart i Beethoven. En la primera part, s’escoltaran la Fantasia per a piano en do menor, K 475, i el Quintet per a piano i instruments de vent en Mi bemoll major, K 452 del compositor de Salzburg; i en la segona, Fantasia per a piano en sol menor, opus 77 i el Quintet per a piano i instruments de vent en Mi bemoll major, opus 16 del geni de Bonn.

Carles Marín, Roberto Turlo, Vicente Alberola, Salvador Sanchis i María Rubio, abordaran aquestes fantasies fidels a una manera compositiva que, com explica explica Joaquín Guzmán en les notes al programa, «atorga la màxima llibertat organitzativa al compositor, ja que ve a ser l’artifici d’una peça improvisada en el moment, que va tindre notorietat en el Classicisme i Romanticisme, encara que el seu origen es remunte al ple Renaixement».

En aquestes obres es podrà gaudir de la riquesa expressiva, elegància, poesia, lirisme, delicadesa i intimitat; així com la transgressió, la riquesa formal, tonal i melòdica a través d’una exuberància musical aclaparadora.

En la recta final, actuarà amb un «concert de concerts» la Orquestra de València, dirigida per Manuel Hernández Silva, amb els pianistes Carlos Apellániz, Claudio Carbó, María Linares, Óscar Oliver i Xavier Torres; així com amb Diego Ares (clavecín) i Antonio Simón (fortepiano i piano) en el Teatre Principal, el dijous. En l’últim recital, el divendres en L’Almodí, el pianista català Josep Colom clausurarà el festival amb obres de Chopin, Falla, Franck, Iturbi i Stravinski.

Tres estrenes absolutes

El dissabte al migdia va actuar Quintets amb piano I, el grup format per Luis Fernando Pérez (piano), Juan Luis Gallego i Santiago Juan (violins), David Fons (viola) i David Apellániz (violoncel), en el qual es va estrenar amb caràcter absolut el quintet Les lògiques exquisides, del reconegut compositor valencià Francisco Coll, obra per encàrrec del propi Festival de Piano Iturbi. Van completar el programa els Quintets per a piano i cordes de Schumann i Xostakóvitx, i un bis en el qual es va tornar a interpretar l’obra de Coll.

A la vesprada, en L’Almodí, els pianistes Bartomeu Jaume i Xavier Torres, amb el programa Obra per a piano de Javier Costa, van interpretar el catàleg pianístic complet del compositor de Paiporta, incloses altres dos estrenes absolutes: Preludis efímers i Remember me!! «inspirada en l’ària El lament de Dido, de l’òpera Dido i Enees, de Purcell», segons l’autor; en un concert que va comptar amb la col·laboració del Cicle de Cambra del Palau de la Música.