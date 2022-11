El centre cultural La Nau i la Càtedra Joan Fuster de la Universitat de València celebren el centenari de l’escriptor amb un cicle de concerts i taules redones, que repassaran la seua relació amb l’art, la música i la literatura. El programa, que es tancarà amb una taula redona sobre Joan Fuster i la renovació investigadora de la universitat, será al llarg de tot el mes de novembre.

La taula redona «Joan Fuster i l’art» se celebra hui (18:30 h) a l’Aula Magna i comptarà amb la participació de Romà de la Calle (crític d’art, UV), Núria Enguita (directora de l’IVAM) i Artur Heras (pintor). Estaran moderats per Ester Alba (vicerectora de Cultura i Societat). En el mateix espai tindrà lloc, el dimarts 8 de novembre, la taula redona «Els escriptors i Joan Fuster», en la qual, moderats per Carme Gregori (UV), intervindran Joan Navarro (poeta), Gemma Pascual i Escrivà (narradora) i Enric Soria (assagista i poeta).

El dimecres 16 de novembre, tindrà lloc en la Capella de la Sapiència un concert de piano a càrrec de Carlos Apellániz, que porta per títol «La música que escoltava Fuster» , en el qual interpretarà obres de Mozart, Debussy i Ravel. També en la Capella de la Sapiència tindrà lloc el concert «Música a l’entorn de Joan Fuster», amb la soprano María de los Llanos i el pianista Adrià Gràcia Gàlvez. Interpretaran el poema de Joan Fuster Criatura dolcíssima, musicat per Manuel Palau, així com sis poemes de Idioma de l’absència, musicats per Matilde Salvador. El programa es completa amb altres cançons escrites per poetes coetanis de Fuster, musicats per compositors de l’època.

El cicle es tanca el dimarts 29 de novembre amb la taula redona «Joan Fuster, la universitat i la renovació investigadora», en la qual participaran Lola Badia (UB), Marc Baldó (UV) i Antoni Ferrando (UV). Estarà moderada pel professor Pedro Ruiz Torres, catedràtic d’Història Contemporània i exrector de la Universitat de València.