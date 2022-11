Joan Fuster i Ortells, un dels nostres escriptors més universals, va nàixer el 23 de novembre de 1922 a Sueca. Enguany, d’ací a pocs dies, farà 100 anys. És per això que aquest any, el 2022, s’ha declarat: ‘L’any Fuster’.

Joan Fuster, l’assagista per excel·lència en la nostra llengua, ha sigut objecte de nombrosos homenatges i diferents activitats al llarg d’aquest any per diversos grups i associacions, faltava el del seu poble. Així, el passat 30 d’octubre: «darrer diumenge d’octubre», La Xala, amb Armand Fletes al capdavant, va organitzar un acte, dirigit per Dani Miquel per a recordar a «l’homenot», com deia Josep Pla.

A les 18:00 h va eixir des de la plaça de l’Ajuntament de Sueca, una cercavila amb dolçainers, tabaleters i la Muixeranga de Sueca cap al carrer Sant Josep, 10, on va viure i escriure totes les seues obres. Allí ens esperava un gran munt de gent, davant la gran sorpresa de no poder entrar al claustre no ens vam parar, com deia Fuster: «No acceptes la derrota fins que no trobes que en sortiràs guanyant» i davant la porta de casa Fuster, la Muixeranga de Sueca va desplegar 4 pilars de 3 alçades, una al·legoria a les quatre barres de la senyera.

Des d’allí, i seguits per una gentada, cap al Centre Bernat i Baldoví on començà l’acte amb la Coral de l’Eliana cantant Criatura dolcíssima. Dani Miquel i els ‘Ma, me, mi, mo, músics’ animaren al públic amb una cançó dedicada a un Fuster infant que jugava al seu poble. Els alumnes de l’IES Joan Fuster recitaren el poema dedicat a Sueca: Estrofes per al meu poble. El Cantautoret, va posar l’humor de l’escriptor a una suposada carta i recordà com rebia Fuster als convidats a sa casa: amb «vestit de nit». Camerata Mare Nostrum interpretà El cant dels ocells, mentre Antoni Furió, catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de València, explicà com Fuster va treballar sempre des de sa casa, portant sempre el nom del seu poble al pensament. Va vindre el torn de l’Alborgí, amb una versió del Cant de l’Enyor de Lluís Llach, i d’Andreu Valor que cantà als aforismes de Fuster i amb ell, «poguérem aspirar a l’alegria». Núria Cadenes va recalcar la importància de que l’Any Fuster s’haja celebrat tant a Catalunya, a les Illes i al País Valencià. Les valencianes interpretades per ‘Titana’, ‘Violí’, Àngels Cuenca i Teresa Segarra amb Susana Díaz de versadora, no deixaren a ningú indiferent. La relació del de Sueca amb Vicent Andrés Estellés, també va estar present amb la seua néta Isabel Anyó i Àlvar Carpi i amb Miquel Gil que cantà una versió de La rosa de paper. L’auditori va tenir la sort de poder gaudir de L’Arnadí amb La Malaguenya de Barxeta i de Verdcel, que ens recordà a altre gran valencià: Ovidi Montllor. Com a mostra de les tradicions suecanes va actuar La Moma amb els set pecats capitals i els Tornejants que acompanyen a la Mare de Déu de Sales el 8 de setembre. El to més actual va vindre de la mà d’Alfons Malparlat. I des de Mallorca ens arribaren les veus i la música de Biel Majoral i els germans Martorell. Seguiren a l’escenari: Sis veus, i Vicent Torrent va fer cantar, acompanyat de Miquel Gil i de Biel Majoral amb Lladres que entreu per Almansa i el Cant dels Maulets.

No sabíem que compartiríem cartell amb tots aquests referents i altra vegada va tindre raó Fuster: «Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos».

Finalment li tocà el torn a La Muixeranga de Sueca. Acompanyats per tots els dolçainers i tabaleters que es trobaven a la sala, pujàrem a l’escenari d’un centre ple de gom a gom. Quan començaren els primers sons dels tabals, s’organitzà la pinya. «Autoconfiança, poder popular i endavant!» Vam realitzar un fadrí amb agulla, sota la intensa mirada d’un Fuster que ens vigilava des de la pantalla. En rematar l’enxaneta la figura, esclatà un fort aplaudiment.