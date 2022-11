Cultura ha anunciat les nominacions a les 15 categories dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana, que es lliuraran el 16 de desembre al Teatre Principal. Entre les propostes finalistes en les diferents categories destaquen Smoking Souls, que han aconseguit tres nominacions amb el seu disc La cura; i Andreu Valor, Clara Andrés, Ciudad Jara i Xavi Sarrià, amb dues. També tenen dues nominacions La Fúmiga i Zoo, en tots dos casos a millor gira i millor vídeo.

Els finalistes són La Cris, per Clavíqla de sol (en escorpio); Jimena Amarillo, per Cómo decirte, mi amor; Marta Margaix, per El violí valencià; i Mr Sanchez, per Llegó con tres heridas.

Les nominacions són per a Nacho Casado, per Disco Bleu; Neus Ferri, per Llar; Novembre Elèctric, per Memento; i Tardor i May Ibáñez, per Veta.

Ciudad Jara, per Cinema; Funkiwis, per Mambo; Johnny B. Zero, per Violets; i Smoking Souls, per La cura.

Cactus, per Mode avió; JazzWoman, per Atlantis; Malparlat, per Sentimantral; i Pupil·les, per Tot i res.

Els finalistes són Alexey León, per Influenciado; Marquina Selfa Trio, per Carpesa Estesa; Miquel Álvarez, per Martinete a Trane; i Screaming Pillows, per Screaming Pillows & The Liao Brass.

Ales Cesarini, per Blackmantra; Auxili, per Guaret; El Diluvi, per Present; i Xavi Sarrià, per Causa’

Les propostes nominades són Andreu Valor, per Un nou món; Borja Mompó, per Borja Mompó; Carles Pastor, per Les flors de Txernòbil; i Clara Andrés, per Capfico.

Els finalistes són Marta Estal i Daniel Ariño, per Matilde Salvador: Aires de cançó; Identidade, per Identidade; Jordi Sanz, per Romàntic; i Proyecto Brunetti, per Brunetti Divertimenti’

Els finalistes són Marala, per Jota de Morir; Noelia Llorens, ‘Titana’, per Titana; OMAC, per Trencadís; i Tradifusió, per Empeltant Arrels.

Les propostes finalistes són Amystis, per De Ribera & Navarro: Masters of the Spanish Renaissance; Elia Casanova & Alfred Fernández, per Elvas. Quien te traxo el cavallero; Jota Martínez, per Instrumentarium musical alfonsí; i Mediterrània Consort, per G. F. Händel. Complete recorder sonatas.

David Moliner, per Physical Sound; Joan Gómez Alemany, per 7 works for chamber music and ensemble; Jordi Sapena, per Salve Monstera; i Jorge Marredo Rosa, per Baizuo.

Artea Espai, per Piratas, el secreto del árbol; Dani Miquel, per Volem; Marcel el Marcià, per PatxaMare; i Sedajazz, per Los cuentos de Sedajazz.

Enric Alepuz, per La cura de Smoking Souls; Enric Alepuz, per Un nou món, d’Andreu Valor; Germán Enguix, per Cinema, de Ciudad Jara; i Jaume Marco, per Capfico, de Clara Andrés.

La Fúmiga, per Fotosíntesi; Smoking Souls, per La cura; Xavi Sarrià, per Causa; i Zoo, per Llepolies.

Her, de La Fúmiga; Javi Polo, per Violets’ de Johnny B. Zero; Miguel Yubero, per Gin, de Caramelo; i Pau Berga, per Panya, de Zoo.