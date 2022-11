Deu noves agrupacions comencen a posar música a la tardor amb la cinquena edició del Cicle de Concerts CaixaBank d’Orquestres de les Societats Musicals, la iniciativa impulsada per CaixaBank juntament amb la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana i l’Institut Valencià de Cultura.

Hui puja a l’escenari la primera agrupació d’este cicle: la Sociedad Musical La Primitiva de Rafelbunyol protagonitza el primer recital orquestral a l’auditori municipal de la localitat. Després, la temporada s’estendrà quasi fins a la primavera al llarg de huit municipis. Les formacions seleccionades són la Sociedad Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, l’Ateneo Musical Schola Cantorum de la Vall d’Uixó, l’Ateneo Musical y de Enseñanza Banda Primitiva i la Unión Musical de Llíria, la Societat Musical d’Alzira, el Centre Artístic Musical de Xàbia, la Unió Musical de Torrent, l’Artística Manisense i el Centre Artístic Musical Santa Cecília de Foios. Les dates, horaris i auditoris de cada concert podran consultar-se en la web de FSMCV.

L’entitat financera impulsa econòmicament a este cicle amb 1.500 euros per a l’organització de cada concert, impulsant el moviment orquestral nascut al si de les societats musicals. «Hem aconseguit en pocs anys una dinamització extraordinària del conjunt de les agrupacions de corda valencianes, com ens comenten diàriament els seus responsables, i això posa de manifest que anem en la direcció correcta de suport a un col·lectiu que és molt important i vertebrador a nivell regional», desta Xicu Costa, director territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana.

Consolidar el sector

Segons Marga Landete, directora adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura, «el retorn del cicle, ja amb total normalitat, després dels complicats anys de pandèmia, és una gran notícia per al sector i, a més, amb deu orquestres d’altíssim nivell que garantixen l’objectiu del cicle: reforçar i consolidar el panorama orquestral del nostre territori».

Per la seua banda, la presidenta de la FSMCV, Daniela González, posa en relleu l’impuls que suposa la celebració d’este cicle per al teixit orquestral de les societats musicals valencianes: «Les orquestres són indispensables per al futur del nostre moviment i el suport de CaixaBank al projecte permet continuar treballant tant en la formació de les mateixes com en la relació amb el públic», ha remarca González.

Talent musical

Este programa de concerts d’orquestres forma part de CaixaBank Escolta València, iniciativa posada en marxa en 2014 per l’entitat, amb FSMCV i l’IVC, dirigida a recolzar a les societats musicals valencianes, promovent l’activitat musical i educativa del territori.

Entre les línies del projecte destaquen les beques anuals per a estudiants de les escoles de música, els Premis al Talent Musical, el projecte de recuperació de patrimoni Música a la Llum i els concursos, festivals i cicles per totes les comarques. A més de l’Alqueria Julià-Casa de la Música ubicada a València, rehabilitada per CaixaBank i que alberga la seu de la FSMCV.