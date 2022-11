El director del Consorci de Museus, José Luis Pérez Pont, i l’alcalde d’Aielo de Malferit, Juan Rafael Espí Mompó, han presentat junt amb la gestora cultural d’exposicions, arts plàstiques i visuals d’Aielo de Malferit, capital cultural valenciana 2022, Lluci Juan, l’exposició ‘Mirades a la memòria. Art Contemporani de la Generalitat Valenciana’. La mostra, que podrà visitar-se al Palau de Malferit fins al 8 de gener de 2023, reuneix obres de quatre artistes que formen part de la col·lecció ‘Art contemporani de la Generalitat Valenciana’: Ana Teresa Ortega, Bleda y Rosa, Irene Grau i Pilar Beltrán.

Amb motiu del nomenament d’Aielo de Malferit com a capital cultural valenciana, el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) ha programat tres exposicions a la localitat valenciana de la Vall d’Albaida durant 2022. Després de ‘Posicions de resistència. Art contemporani de la Generalitat Valenciana’ els mesos de juny, juliol i agost, i ‘Altres relats. Art contemporani de la Generalitat Valenciana’ durant setembre i octubre; aquest mes de novembre agafa el relleu la tercera mostra programada pel Consorci de Museus a Aielo de Malferit.

«Agraïm l’oportunitat que ha suposat tindre al nostre poble les obres d’artistes d’alt nivell i exposicions que tracten qüestions d’art contemporani. Farem tots els esforços per a fer arribar aquesta exposició al màxim nombre de veïnes i veïns d’Aielo de Malferit, així com a la resta de la comarca, que ens consta que es desplaça fins a la nostra població per a visitar el cicle d’exposicions que ens ha portat el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana. Ser capital cultural valenciana durant aquest 2022 ens ha possibilitat establir el contacte amb el CMCV i esperem mantindre les relacions més enllà d’enguany», assenyala Juan Rafael Espí, alcalde d’Aielo de Malferit.

«La Generalitat Valenciana ha adquirit des de 2017 un important nombre d’obres, caracteritzat per la diversitat generacional, la igualtat de gènere i la riquesa temàtica, que mostren realitats de la nostra societat i el nostre temps. Aquesta iniciativa secunda i reforça la carrera d’artistes i permet generar memòria alhora que es divulguen les obres, tant a través d’exposicions com la que hui presentem com mitjançant publicacions que documenten el progrés de la col·lecció. Entre les destinacions protagonistes de la itinerància de les obres d’‘Art contemporani de la Generalitat Valenciana’, aquest 2022 es troba Aielo de Malferit. Una experiència que ha permés sumar forces amb l’Ajuntament d’Aielo per a fomentar el diàleg entre els llenguatges artístics de hui i l’important llegat històric d’aquest municipi», assenyala el director del Consorci de Museus i del Centre del Carme, José Luis Pérez Pont.

Descentralització cultural

«Mostrar les obres de la col·lecció d’Art Contemporani de la Generalitat Valenciana a Aielo de Malferit ens ha donat accés a un coneixement que d’una altra manera es mantindria ocult per a la majoria de la població de la zona. Ara ens ha fet conscients de la pluralitat d’institucions i iniciatives que treballen per a donar visibilitat a l’art i acostar-lo a la ciutadania, i, en aquest sentit, la tasca del Consorci de Museus és un dels millors exemples. Les tres exposicions que ens ha facilitat el Consorci han tingut la bona influència en la població i són el precedent per a marcar el futur de la cultura al nostre territori», indica la gestora cultural en l’àmbit d’exposicions, arts plàstiques i visuals d’Aielo de Malferit, capital cultural valenciana 2022, Lluci Juan.