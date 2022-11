Un lector, excicliste i molt interessat en les paraules esportives d’este idioma, em mostra la seua satisfacció per l’explicació de la paraula «pilot», en el llenguatge del ciclisme, que vaig fer en esta columneta el passat dia 10 d’octubre. Deia que «Un terme del deport del ciclisme, molt propi de la parla valenciana, és ‘pilot’, ‘en els esports de carrera, conjunt més nombrós de corredors que van en grup’, «El pilot ha reaccionat, va a gran velocitat, però no alcançarà el grupet d’escapats». El vocable «pilot», en sentit esportiu, té l’equivalent ‘gran grup’. En castellà, ‘pelotón’.

L’Acadèmia Valenciana de la Llengua ha registrat “pilot”, en el sentit mencionat de ‘grup més nombrós’, en el Diccionari normatiu valencià. També el tenen recollit, en eixe significat, el Gran diccionari de l’Enciclopèdia Catalana, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, ésAdir i el Diccionari de la llengua valenciana de la RACV. El traductor Salt.usu de la nostra Direcció General de Política Lingüística, la veu castellana «pelotón» la traduïx, com a «escamot», que no significa exactament el mateix que «pilot». Fugint del foc del suspecte dialectalisme «pilot», cau en les brases de l’errada semàntica d’«escamot», que és ‘grupet escapat del pilot’, ramat d’animals i altres significats.

Però, com sabem, la veu «pilot» és versàtil, hi ha unes quantes classes de «pilots». Pot ser ‘muntó de coses en desorde’, «En el garaig hi havia un pilot de caixes»; ‘matèria amassada formant com una bola’. «Portaré dos pilots de pasta per a acabar de fer el pa»; ‘en abundància, molts’, «Ramir té els diners a pilots». En els significats descrits, la paraula «pilot» és pròpia o privativa d’esta llengua. En castellà eixos sentits els denominen els vocables «pelotón», «montón», «pella», «bola», segons el tipus de «pilot».

Esta paraula, com molt bé coneixem també, dona nom a ‘persona que maniobra, pilota o porta una embarcació, una aeronau’; ‘qui conduïx un automòbil, una motocicleta, especialment en una competició’, ‘persona que orienta en un assumpte’, ‘que s’utilitza com a model’, «Granja pilot», «Escola pilot». També denomina un peix, el «pàmpol», i un pardal de pressa. I un «pilot» és també ‘senyal lumínic’, «El pilot de darrere de la bicicleta». I també tenim els pilots automàtics, ‘dispositiu que permet governar automàticament un barco o un avió’.

«Pilot», com veiem, és una veu amb una morfologia i pronunciació ben pròpia d’esta llengua, com ho és també «grapat», ‘quantitat de coses soltes que caben dins de la mà’, «He hagut d’afegir dos grapats d'arròs a la cassola»; ‘quantitat de coses soltes que caben dins de les dos mans’, «El xiquet va parar les mans i el seu iaio li va abocar un grapat de pipes».

El substantiu «grapat» dona lloc a unes quantes locucions adverbials, com ara, «a grapats», ‘en abundància’, ‘En aquella època, gastava diners a grapats’; ‘de pressa i de qualsevol manera’, «Tot ho fa a grapats». També hi ha la locució adverbial i prepositiva «un grapat de», que significa ‘una quantitat considerable (de)’, «Ha escrit un grapat de llibres».