La coral Allegro, d’ ONCE València, celebra el seu 40 aniversari amb un concert en el Palau dels Arts, el pròxim 16 de novembre a les 20 hores, a benefici de l’Associació Carena, dedicada a donar suport psicològic a persones amb càncer i altres malalties greus i als seus familiars.

Les entrades per a aquest concert poden adquirir-se a través de la Delegació Territorial de l’ONCE a València, àrea d’animació sociocultural (Gran Via Ramón y Cajal, 13) o en l’Associació Carena (C/ de la Tapinería, 18, tel. 96 392 38 98).

A més d’algunes peces del seu repertori habitual, aquest concert suposarà per a Allegro la posada de llarg del seu nou repertori que és la base del seu pròxim disc titulat Allegro Latino, que serà editat amb motiu d’aquest 40 aniversari de la formació. La coral compta amb una llarga trajectòria musical des que va ser fundada per Julio Hurtado Llopis en 1982 amb joves amb discapacitat visual. Amb l’objectiu sempre d’aprendre i gaudir a través del cant coral, combina la formació coral dels seus integrants amb la projecció d’aquest aprenentatge cap a la societat a través dels seus concerts.

El seu objectiu és fomentar el cant coral com a eina d’inclusió i difusió de valors com la solidaritat, el compromís i la diversitat social. Al llarg dels seus 40 anys de vida, la coral valenciana ha sigut pionera dins de l’àmbit de l’educació musical per a la discapacitat, arribant a cotes de reconegut nivell artístic i aconseguint espectacles musicals de qualitat presentats en escenaris espanyols i europeus, així com l’enregistrament de set treballs discogràfics.