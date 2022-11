Sonora, el circuit de la música valenciana, organitzat per Cultura de la Generalitat mitjançant l’Institut Valencià de Cultura, conclou aquest cap de setmana la seua estada a les capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit. El dissabte 12 de novembre a les 19.30 hores, la Casa de la Cultura d’Alzira acollirà el concert de la jove cantautora Esther. Aquest cap de setmana, Aielo de Malferit també rebrà la visita de la proposta de música familiar de Factoria de Sons, el diumenge 13 de novembre a les 12.00 hores a l’Esplanada del Centre Social.

L’aire fresc i jove que la cantant vinarossenca Esther va aportar a l’escena del pop valencià amb el seu primer EP ‘Les teues ales’ torna amb intensitat per a presentar en exclusiva a Alzira, dins del circuit Sonora, el que serà el seu nou espectacle i treball discogràfic, en format de preestrena i amb la seua nova banda.

Factoria de Sons s’estrena a Aielo de Malferit amb ritmes com l’‘ska’, la salsa i, fins i tot, el ‘hip-hop’ per a fer ballar amb nous estils i noves cançons per a tots els públics. De la mà d’Aitana Ferrer i la seua banda es desvetlaran tots els nous personatges que han creat en el món de Factoria de Sons.

Després d’aquests concerts de Sonora a les capitals culturals valencianes, el circuit es reprendrà el mes de gener a Peníscola, Castelló de la Plana i Alacant.

El circuit Sonora porta per tot el territori valencià grups i solistes que van resultar finalistes o guanyadors de l’edició anterior dels Premis Carles Santos de la Música Valenciana. Enguany, Sonora continuarà amb el format posat en marxa en l’edició anterior i farà parada en sis localitats, amb diferents concerts durant un mes a cadascuna d’aquestes.

D’aquesta manera, després del concert inaugural de Zoo a Orihuela el 30 de setembre, durant els mesos d’octubre i novembre, les capitals culturals valencianes, Alzira i Aielo de Malferit, acolliran diferents propostes musicals de tots els estils, des de música familiar fins a ‘jazz’, ‘rock’ o cançó d’autor. Al gener, Sonora arribarà a Peníscola i al febrer viatjarà a Castelló de la Plana, amb concerts a l’Auditori i al Museu de Belles Arts. El circuit conclourà al març a Alacant, amb dos espais de celebració: el Teatre Arniches i el Paranimf de la Universitat d’Alacant.

Els artistes que formen part d’aquesta tercera edició de Sonora són Zoo, Marcel el Marcià, Factoria de Sons, Valmuz i Sedajazz Big Band, Maluks, Valira, Esther, Autòctone, Iruixa-Skargots, Ramonets, Ding Dong System, Mafalda, Santero y Los Muchachos, Òscar Briz, Besarabia, Jordi Sanz, Luis Prado, Joe Pask, Júlia i Sandra Monfort.

En aquesta edició, la imatge gràfica, que remet a l’estètica ‘vintage’ de les cintes de casset, ha anat a càrrec de l’estudi Sud+Sud i l’espot del circuit és de Tresdeu Media. Tota la programació de Sonora es pot consultar en el web