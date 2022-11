L’Institut Valencià de Cultura (IVC) porta al Teatre Rialto la nova producció Pau. L’obra, escrita i dirigida per Gemma Miralles, estarà en cartell en el Rialto de de hui fins al 4 de desembre.

Pau va sorgir de la IV edició del Laboratori de Dramatúrgia Insula Dramataria Josep Lluís Sirera. Els actors integrants del repartiment són Rafa Alarcón, Sergio Caballero, Esdres Fayos, Laura Salcedo i Silvia Valero.

El títol Pau es refereix a una persona amb un nom propi sense gènere, que serveix igual per a un home que per a una dona, i també es refereix al seu significat que ens remet al contrari a la guerra. I els quatre personatges protagonistes de l’obra s’afanyen per dues coses: comprendre Pau i trobar la pau.

L’obra se situa en un jardí, el de Patrici, pare de Pau, i es podria dir que s’arrisca en el jardí de la llibertat sexual en sentit ampli, i no la limita només a la llibertat en l’orientació sexual, un assumpte cada volta més normalitzat (volem pensar), sinó abordant el dret a la lliure determinació de la identitat de gènere, un assumpte més complex i més lluny del consens social. Sobretot respecte a les decisions que pot prendre un menor, i Pau és un menor.

Un/una/une

Pau és un/una/une adolescent de 14 anys que va nàixer amb característiques biològiques i genètiques que no s’ajusten del tot a cap de les dues categories del model binari, i els seus pares decidiren no practicar una cirurgia de reassignació sexual.

I així trobem dues parelles adultes, els pares divorciats de Pau i les seues noves parelles, discutint sobre un menor, que no arriba, i que mitjançant aquesta discussió ens mostra una dissecció irònica de la societat contemporània. Una mirada aguda i plena d’humor a qüestions com la parella, l’educació, les ambicions i confusions d’aquests quatre adults.

«La meua pretensió és reflexionar sobre aquesta qüestió, que pot abordar-se des de molts punts de vista, i intentar mostrar quatre punts de vista molt diferents, no sols sobre identitat de gènere, sinó quatre estereotips de maneres de veure la vida que facen aparéixer uns certs interrogants», assevera la dramaturga.

«Això no és un tuit», fa notar Miralles, que defensa que en el teatre «pots tindre l’oportunitat de veure un personatge amb totes les llums i les ombres, així com la seua evolució». «Et pots posar en les sabates de l’altre perquè cada persona és un món i així hauria de ser vista, amb les seues llums i les seues ombres», insisteix.