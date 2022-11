Espai LaGranja, el centre de mediació i recursos per a la dansa de l’Institut Valencià de Cultura (IVC), acull durant tres setmanes consecutives uns tallers d’aprenentatge i investigació a través del moviment i l’experimentació com a transformació social.

Aquests processos creatius amb mirada inclusiva estan especialment dissenyats per a col·lectius no vinculats a aquesta disciplina amb l’objectiu d’acostar la dansa a sectors socials més amplis. En aquesta ocasió ‘LaGranja Oberta’ compta amb la participació de l’Associació Alma, associació contra la violència de gènere, i l’Associació Famílies del Patronat Intermunicipal Francisco Esteve, entitat que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual.

La plataforma Trampolín, orientada a la sensibilització, la visibilització i la inclusió de persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius vulnerables, serà l’encarregada de dissenyar unes sessions que pretenen oferir el moviment i la dansa com una alternativa de comunicació i socialització a l’abast de totes les persones. Simetria, ritme, composició i equilibri són alguns dels conceptes que es treballaran en els tallers.

El col·lectiu Trampolín utilitza la dansa com a eina per a interioritzar conceptes bàsics de disseny i, així, facilitar l’aprenentatge de manera lúdica i espontània a través del cos. L’obra d’Oskar Schlemmer i el seu Ballet Triàdic (‘Das Triadische Ballet’, 1922) servirà de punt de partida per a articular la proposta.

Els diferents grups podran expressar-se a partir de la dansa en sessions en què, partint del cos, el moviment i la manipulació d’objectes, s’aborda la dimensió expressiva de cada persona. L’escolta, la cooperació, la consciència i el joc amb l’espai són alguns dels aspectes que marcaran les trobades.