La consellera Raquel Tamarit, junt amb el secretari autonòmic de Cultura i Esport, Ximo López Camps, assisteix hui a la cerimònia de lliurament dels V Premis Berlanga de l’Audiovisual Valencià, que organitzen Cultura de la Generalitat i l’Acadèmia Valenciana de l’Audiovisual (AVAV) a l’Auditori de Castelló.

Raquel Tamarit lliurarà el Premi d’Honor de l’Audiovisual 2022 al director, programador i crític cinematogràfic valencià Antonio Llorens Sanchis.

La cerimònia, en la qual s’entregaran els guardons en 24 categories diferents, es retransmetrà en directe per À Punt. Estarà dirigida per Toni Betrán i conduïda per l’actriu Maria Juan, amb guió del cineasta Óscar Bernàcer, i comptarà amb l’acompanyament musical de Ley DJ i la Maria.

A la millor pel·lícula de ficció aspiren les cintes ‘El agua’, d’Elena López Riera, ‘Llenos de gracia’, de Roberto Bueso, i ‘Vasil’ d’Avelina Prat.